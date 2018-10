Munir: "Esta semana tenemos que seguir la línea de aquí para sacar los tres puntos"

Munir valoró en la sala de prensa el último encuentro ante el Elche considerando que no fue el peor de la temporada. El jugador se mostró confiado en seguir ganando en La Rosaleda. "Esta semana en casa tenemos que seguir la línea de aquí para sacar los tres puntos".

El Málaga recibirá el lunes a su ex equipo, el Numancia, un rival que ha empezado la temporada de forma irregular. "Es un equipo que llega bien por banda, rápida la gente de arriba, son desequilibrantes. Un equipo que compite bien, que todos los años demuestra que por su filosofía humilde compite muy bien y que nos pondrá las cosas muy difíciles. No se si ha afectado o no el cambio de entrenador, pero es un equipo que no está siendo tan regular como el año pasado, han cambiado bastantes jugadores, y eso es clave, gente importante que daban equilibrio al club se han ido y por eso ahora el equipo se debe adaptar a jugadores nuevos y a ver dónde pueden llegar".

Munir ha sido elegido mejor jugador de la liga 123 del mes de septiembre. "Al final es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo, después de un año difícil el pasado, venir aquí y sentirte a gusto e importante en el campo, al final es un premio a todo ese trabajo. Muy agradecido a mis compañeros, que aunque sea un premio individual, es al grupo".