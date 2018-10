Casi cuatro horas de reunión no sólo no han servido para acercar posturas entre el equipo de gobierno en el ayuntamiento de Málaga y los trabajadores de Limasa, si no que el comité de empresa ha anunciado su intención de "encerrarse" en la Casona del Parque y seguir negociando hasta encontrar una solución al conflicto.

"Se acabó el pitorreo con la plantilla, representamos a dos mil familias malagueñas y no vamos a permitir que se sigan riendo de nosotros cuando hay cuatro sentencias judiciales, tres de ellas firmes, que nos dan la razón", afirma el presidente de comité de empresa Manuel Belmonte, que censura al equipo de gobierno por interpretar "como le da la gana" esas sentencias que establecen como convenio colectivo válido el de 2010-2012, anterior a los recortes.

Para el comité de empresa, este convenio implica el pago de atrasos de entre 10.000 y 14.000 euros de media a cada trabajador, mientras que Limasa sólo está dipuesta a pagar entre 1.000 y 1.500 euros.

En la reunión ha estado presente el alcalde, Francisco de la Torre, con los 22 representantes de los sindicatos UGT, CCOO, USO, UTL, CSIF y CGT que conforman el comité de empresa.