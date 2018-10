Enrique Delgado: "Nos están pidiendo profesionales para otros hospitales de Castilla y León"

El Gerente de Asistencia Integrada, Enrique Delgado, ha reconocido que está preocupado con la falta de médicos. Frente al anuncio que hizo ayer la directora General de Profesionales de la Consejería de Sanidad, Concha Nafría, sobre los incentivos para las plazas de difícil provisión. El Gerente teme que pueda perjudicar a los intereses sorianos “porque a mí me daría mucho miedo que incentivaran para que nuestros profesionales se fueran a cubrir vacantes en sitios que hay problemas serios”.

Reconoce que hacen falta más médicos en el sistema sanitario. “Hay que hacer algo como aumentar las plazas MIR porque no es un problema de quitar médicos para llevarlos de un sitio a otro”, ha explicado Delgado. No sólo ha mostrado su preocupación por la falta de especialistas, sino también por lo que pueda ocurrir con los médicos de atención primaria. “Nosotros ahora no tenemos problemas de médicos de familia, pero los podemos tener”, ha reconocido.

Por último, se ha referido a las obras de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara. En el momento que el Ayuntamiento apruebe la licencia de obra, pueden comenzar las actuaciones. De hecho el límite para la firma del acta de replanteo es el 5 de noviembre.

Desde la Plataforma Soria Ya, han vuelto a lamentar la escasa inversión en las mejoras del Hospital comparada con la del Hospital de Burgos. Vanesa García es una de las portavoces del movimiento ciudadano y ha recordado que “frente a los 1.667 millones de euros de Burgos, en Soria nos tenemos que conformar con las migajas”.

“De luto por la sanidad de Soria". Es el slogan que ha elegido la plataforma Soria Ya para la manifestación de este viernes día 26 que saldrá a las 8 de la tarde de la plaza de san esteban y terminará en la Delegación de la Junta donde se leerá un manifiesto. Los convocantes proponen a los manifestantes que vayan de luto, dada la situación que hay en Soria.

Entre los motivos, la lista de espera quirúrgica que actualmente es de 72 días frente a los 25 del año pasado, faltan 11 especialistas, la necesidad de derivar a otras ciudades pacientes para intervenciones como unas simples cataratas, el compromiso incumplido de 2007 por parte del Presidente de la Junta de dotar a Soria de un acelerador lineal, entre otros.