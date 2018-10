CECAM distingue la trayectoria de cinco empresarios de la región

CECAM se vistió de gala este miércoles para entregar los galardones de la XV edición de sus premios empresariales. Los premiados, uno por provincia, han sido Roberto Arcos por Albacete; de la conocida empresa de cuchillería; José Macías Valls por Ciudad Real, de la empresa Mimi Gastro, Abraham Sarrión, de Cuenca; de la empresa Construcciones Sarrión; Jesús Esteban Jimeno, por la provincia de Guadalajara de la empresa Hocensa-Jesthisa; y Luis Garvín por Toledo, de la empresa Agrícola Garvín.

Durante las intervenciones, ha habido momentos para la reivindicación. El presidente de los empresarios de Castilla-la Mancha Ángel Nicolás; que dijo que no iba a leer el discurso que le habían preparado, pidió que el salario mínimo no suba en los términos que ha planteado el gobierno. Asegura que este incremento no pactado con los agentes sociales puede hacer mucho daño a las PYMES, que son básicamente la inmensa mayoría del tejido empresarial de Castilla-la Mancha.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recogió el guante. Acepta la crítica, dijo; pero no la comparte, pues cree que la subida será positiva para la economía. Valerio también habló de la importancia del diálogo social y también de la necesidad de unir la educación y el mundo laboral. De hecho, recordó una cumbre iberoamericana a la que acudió donde se dieron cita ministros de Trabajo y también de Educación.

El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, fue el encargado de clausurar el acto. Este jueves se da a conocer la Encuesta de Población Activa (que en su anterior ola arrojó una tasa de paro superior al 19% en la región y un volumen de parados de 187.800 personas), algo a lo que García-Page hizo referencia. Dijo que espera que los datos serán positivos, algo a lo que también hizo alusión la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Page también tuvo palabras para la propuesta del Congreso de regular los trasvases para atender las necesidades de las cuencas deficitarias.

Ha sido una gala donde también han destacado las anécdotas. El galardonado por Albacete, Roberto Arcos, se llevó sin querer los papeles del presentador, Fernando Jáuregui; que dijo, entre risas, "sin guion no soy nada". El galardonado por Cuenca, Abraham Carrión ya trató a Antonio Garamendi como presidente de la CEOE. El actual presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa se perfila como sucesor de Joan Rosell. Y entre los asistentes, además de autoridades regionales como el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero; el delegado del gobierno, Manuel González Ramos o el del PP de Castilla-la Mancha, Francisco Núñez; ha destacado también la presencia del exministro de Justicia y diputado del PP por Cuenca, Rafael Catalá, o los presidentes de Eurocaja Rural, Javier López; y de Liberbank, Pedro Rivero.