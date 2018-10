Torra convoca una taula de diàleg el 16 de novembre

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat avui la seva intenció de convocar una "taula de diàleg" amb els líders de tots els partits catalans amb representació parlamentària per al pròxim 16 de novembre amb l'objectiu d'iniciar un debat "sincer, honest i profund". El president ha revelat la data durant la sessió de control al Parlament, en resposta a una interpel·lació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que l'ha avisat que Catalunya no podrà avançar "sense un diàleg cap a endins".

De fet, van ser els socialistes qui van promoure, abans de l'aturada estiuenca, la creació d'una taula de diàleg en la qual els partits catalans buscaran consensos sobre els "grans temes de país". La proposta, que va rebre els vots favorables de JxCat, ERC, PSC i comuns, es va ratificar en una resolució aprovada el passat 11 d'octubre, derivada del Debat de Política General del Parlament.

"Què està fent vostè per donar compliment?", li ha preguntat Iceta a Torra, a qui ha alertat que "fa l'efecte que es preocupa només per mig país" quan només mostra un "zel especial pels temes que els són pròxims". En aquest sentit, li ha retret que dediqui temps a organismes com el Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent o el Consell per la República, però que en canvi s'absentés d'actes com el fòrum pel Corredor Mediterrani o el lliurament dels Premis Planeta.

"No estic només treballant per la meitat d'un país, sinó pel país sencer, pels set milions i mig de catalans. Estic intentant, en una solució extremadament difícil i complicada, trobar una sortida que passa per dos punts ineludibles: la llibertat dels presos polítics i el dret d'autodeterminació de Catalunya", ha replicat Torra.

La CUP anuncia que no participarà en debats de 'parlamentarisme simbòlic'

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha anunciat avui que el subgrup parlamentari al qual pertany 'no col·laborarà amb el parlamentarisme simbòlic' i que, en canvi, només participarà d'aquelles decisions que tinguin 'una traducció real i efectiva per a la majoria de la població'.

Ha justificat aquesta decisió perquè 'aquest Parlament està absolutament buit de contingut i la majoria de coses que es decideixen no acaben de tenir una translació pràctica'.

Tot i així, el subgrup de la CUP sí que ha avalat la tramitació del projecte de llei que s'estava discutint en el moment en el qual Sirvent ha pres la paraula ja que, ha afirmat aquesta parlamentària anticapitalista, aquesta iniciativa sí que 'té una afectació real i efectiva' en la vida de la gent malgrat no ser 'una mesura transformadora'