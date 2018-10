"Colaboración" con fecha de caducidad

El gerente del HUBU, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, ha confirmado al periódico digital BurgosConecta que el hospital burgalés “echará una mano” para atender el déficit de pediatras en atención primaria en distintos lugares de la provincia, entre ellos en los dos consultorios de Aranda, pero la colaboración se limitará únicamente a un mes: solo hasta el 15 de noviembre.

Se confirma la información adelantada por Radio Aranda el pasado lunes de que el SACYL trata de cubrir las bajas que han dejado tres pediatras en los ambulatorios de Aranda con especialistas que ahora tienen contratos de guardias o medias jornadas en el HUBU y que irán rotando por las consultas vacantes. Dice Ortiz de Valdivielso en el mencionado medio digital que aunque el Hospital Universitario de Burgos cuenta “con una plantilla estable y no tienen ningún problema” van a colaborar con la falta de pediatras en la provincia porque la Gerencia de Atención Primaria ha pedido que echen una mano, aunque el gerente del centro burgalés se ha encargado de dejar claro que la colaboración será puntual: del 15 de octubre al 15 de noviembre.

Contrasta la versión de este directivo hospitalario con la ofrecida por fuentes sindicales sobre los métodos empleados para encontrar candidatos voluntarios que participen en esta colaboración puntual: mientras desde la representación de los trabajadores se denunciaban presiones que llegaban a sugerir la no renovación de los actuales contratos precarios en caso de no admitir la rotación en atención primaria, el gerente del HUBU asegura que quienes participen de la mencionada colaboración lo harán de forma voluntaria y mejorando sus contratos.