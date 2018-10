50 plataformas asumen el Manifiesto de Ponferrada contra la incineración

Más de 50 plataformas de toda España suscriben la ‘Declaración de Ponferrada’ contra la incineración.

Fruto del octavo Encuentro de la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración organizado en sede ponferradina de la UNED por Bierzo Aire Limpio, la declaración se ha presentado este jueves oficialmente en el teatro madrileño del Barrio.

Los colectivos firmantes exigen a las Administraciones que no concedan más permisos para incinerar o coincinerar, sino que se basen en estrategias de reducción de residuos y de prohibición de materiales no reciclables. Además de alertar sobre la toxicidad de la incineración de residuos, los colectivos firmantes advierten sobre la ‘estafa’ que supone ese proceso, puesto que las empresas que lo utilizan reciben subvenciones por los derechos de emisión de CO2, cuando en realidad lo que hacen es deshacerse de toneladas de basura que no saben cómo gestionar. También advierten de que emprenderán acciones judiciales contra la incineración y apoyan expresamente a Aire Limpio en su lucha contra la incineración en la comarca.