José Ortiz: "Cuando lleguen los puentes, los cruzo"

El número 1 de la lista del PP por Cádiz al Parlamento de Andalucía y alcalde de Vejer, José Ortiz, ha indicado que no se niega a “cruzar ningún puente” al ser preguntado por la posibilidad de que en un futuro se postule como presidente del PP de Cádiz. “Cuando lleguen los puentes, los cruzo”, ha reflexionado.

Ortiz ha destacado la “amplia renovación” de las listas del PP por Cádiz al Parlamento de Andalucía y, de hecho, ha avanzado que de los cinco primeros puestos sólo Ana Mestre va a repetir respecto a las listas que presentó el partido por la provincia en 2015. En esa lista no estará, por tanto, Antonio Saldaña, secretario general del partido.

Al hilo, remarca unas palabras del presidente del PP, Pablo Casado, quien dijo que “no se puede hacer lo mismo con los mismos”, y considera que “hay que ser fiel y leal al proyecto de Casado, que lo está haciendo fantásticamente bien”.

El regidor vejeriego sale “a ganar y para crecer”. “Le pido la confianza a los gaditanos pero no para hacer lo mismo, sino para demostrar que otra forma de gobernar es posible. No podemos ser más los últimos en empleo en la provincia, y tenemos que trabajar en educación, porque si un alcalde, un parlamentario, un presidente de la Junta tiene aire acondicionado en su despacho, ¿qué pasa, que el niño no tiene calor? ¿Por qué unos sí y otros no?”, ha reflexionado.

Asimismo, ha abogado por impulsar nuevas políticas sanitarias para reducir las listas de espera y para evitar que “haya personas que, en los últimos momentos de su vida, estén compartiendo cama con tres personas más con sus correspondientes familiares en habitaciones de hospitales”. También insiste en “la igualdad” como objetivo y la eliminación total del impuesto de sucesiones. “Vamos a ser una campaña en positivo, cercana y humilde”, ha afirmado.

“No se me va a escuchar en nada el nombre del PSOE, se me va a escuchar hablar de la provincia y de Andalucía. El y tú más conmigo no va. Hay que demostrar que no todos los políticos somos iguales, cada maestrillo tiene su librillo, y a mí no me gusta criticar, sino decir lo que yo quiero hacer por la provincia junto con el equipo que me va a acompañar. La gente ya sabe cómo está Cádiz y Andalucía, lo que quiere saber es lo que vamos a hacer nosotros, y lo vamos a decir alto y claro”, ha concluido.