El equipo cadista está cogiendo confianza con el paso de las semanas. La victoria en Copa y el empate ante el Sporting donde lo de Álvaro Cervera dieron una mejor imagen ayudan a que las aguas se calmen y la semana haya sido más tranquila.

El entrenador cadista reconocía a pesar de ello que "la realidad es que los resultados son malos. Hemos hecho otros partidos de convencer, pero eso no nos saca de nada. Nos reafirmamos dentro de lo que hacemos". El equipo ha cambiado la forma de jugar. Sin delantero referencia y con dos jugadores de banda que juegan hacia dentro. Un cambio para "tener alternativas para jugar por fuera o por dentro" y que han supuesto que el técnico sea más optimista por qué "hace dos semanas no veíamos como lo íbamos a sacar y ahora sí lo veo. Ahora nos parecemos más a lo que queremos. Pero la liga será difícil".

Una semana más habra cambios en el equipo titular, sin Jose Mari. Karim o Edu serán titulares en el centro del campo junto a Alex y Garrido. El Cádiz apenas ha repetido once titular "por las lesiones y por que no ganamos" recalca.



Los amarillos jugarán el sábado frente al Lugo, un rival que