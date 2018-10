Una campaña municipal para evitar los juguetes sexistas

La Concejalía de Igualdad ha lanzado, un año más, su Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad, Prevención y Sensibilización contra la Violencia de Género para el curso 2018/2019, por el que el alumnado de Cartagena de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato podrán asistir a actividades y talleres que promuevan cambios en las relaciones de género.

La presentación del nuevo programa ha corrido a cargo del concejal de Igualdad, David Martínez Noguera, quien ha estado acompañado por la coordinadora del área de Igualdad, María José Mercader. El concejal ha adelantado que en el ámbito de la Educación Infantil se ha organizado la actuación Iguales, que tiene por objetivo contribuir al fomento de una lectura igualitaria y que los niños y niñas se vean representados en los cuentos como iguales.

Asimismo, para el ciclo de Primaria se ha programado el taller Juguetes y Juegos No Sexistas y No Violentos, con la intención de contribuir a la educación no sexista en la etapa de la infancia, promoviendo juegos y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas.

Además, asociado a este taller y de cara a la próxima Navidad, se lanzará la campaña Por un Juguete No Sexista, que es el resultado del análisis de las conductas sexistas en las elecciones que los adultos, niños y niñas hacen respecto a los juegos y juguetes. El objetivo de la Concejalía de Igualdad con esta campaña es promover conductas igualitarias y dejar de potenciar estereotipos a través de los juegos.

El pasado curso los Programas Educativos de la Concejalía de Igualdad llegaron a más de 40 centros educativos, y casi 7.000 alumnas y alumnos de Cartagena.