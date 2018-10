El TSJCV anula la orden de la Conselleria de bajar la ratio a 23 alumnos por aula

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la orden de la Conselleria de Educación que fijaba en 23 en lugar de en 25 el número máximo de alumnos por aula en Infantil, en treinta localidades de la Comunidad Valenciana para el curso 2017-2018. La Conselleria de Educación ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado el recurso presentado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza - Centros Católicos de la Comunidad Valenciana, y declara la orden del Conseller Marzà contraria a Derecho por falta de competencia autonómica para regular esta materia. En la resolución, los magistrados explican que “la Sala no ha de calificar si es acertado o no en pro de la calidad de la enseñanza que la ratio máxima sea reducida. No obstante, añade que “en este caso, la competencia corresponde al Consejo de Ministros”. Además, la Sala condena en costas a la Generalitat. Tendrá que pagar 2.500 euros por los gastos del proceso.

Reacciones

La portavoz del sindicato de trabajadores de la enseñanza del País Valencià, STEPV, Patri Teruel, considera que se trata de una sentencia política y lamenta que la asociación de centros concertados que puso la denuncia no tenga interés en que haya educación pública de calidad.

Patri Teruel también vaticina consecuencias nefastas tras la resolución, como la supresión de aulas y unidades educativas debido a la subida de la ratio.

Por su parte, la conselleria de Educación ha emitido un comunicado en el que informa de que la abogacía de la Generalitat recurrirá la sentencia. También inciden que no afecta de ningún modo al funcionamiento normalizado de centros y que la normativa estatal marca máximos de ratios, no mínimos.