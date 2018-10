Carlos Alonso desmiente un bulo que se ha hecho viral

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se ha visto obligado en las últimas horas a desmentir, en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, una imagen que ha estado circulando esta semana a través de las redes sociales y las aplicaciones de Whatsapp en el que aparecía junto a parte del equipo de gobierno de la institución insular, supuestamente, con la frase "Yo vivo de lujo, ¿y tú?".

Alonso considera que la imagen, que no es cierta, es una auténtica canallada, que "no todo vale" y lamentaba que el desmentido no se hiciera viral como sí ha ocurrido con la falsa fotografía. El presidente del Cabildo añade: "acepto la discrepancia, la queja y las críticas pero no las mentiras y los bulos que lo único que buscan es hacer daño al trabajo de personas que se esfuerzan por hacer una Isla mejor".