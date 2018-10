El Iberostar Tenerife disputará este sábado un importante encuentro en la pista del Morabanc Andorra correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa. Una cita entre equipos similares según el ala pívot Tim Abromaitis, quien considera que “ellos tienen un buen potencial con jugadores que hacen un gran trabajo como Shurma, Albicy o Ennis que tiene mucho poderío anotador. Individualmente debemos estar preparados para lo que puedan proponer y contrarrestarles con nuestro juego en ataque”, argumentó el jugador aurinegro.

La derrota ante Movistar Estudiantes valió para reconocer errores cometidos por el grupo y que fueron analizados por el grupo: “Tuvimos una buena sesión de video en donde pudimos ver los errores que debemos mejorar. Por lo general estamos teniendo una buena línea y seguimos mejorando en nuestro juego con la intención de seguir mejorando”, reconoció el veintiuno aurinegro.

En lo que a su juego personal se refiere, Abromaitis reconoció que no ha comenzado la temporada de la mejor manera posible pues “aunque me siento bien ahora, es verdad que tuve una pequeña racha carente de ritmo, pero no he perdido mi confianza y gracias al apoyo de Txus y mis compañeros voy a seguir aportando todo lo que pueda al grupo”, sentenció.

Este viernes, viaje a Andorra vía Barcelona

La expedición del conjunto tinerfeño tiene previsto viajar a tierras andorranas este viernes, desplazándose en primer lugar hasta el aeropuerto del Prat en Barcelona, para posteriormente seguir su viaje por carretera hasta el principado andorrano.