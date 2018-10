Sant Josep aprueba el convenio del proyecto de ordenación de la bahia de Portmany

A la segunda fue la vencida. El Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado el convenio que firmará con el Ayuntamiento de Sant Antoni para la remodelación de la bahía de Portmany.

Dos de los grupos de oposición, Guanyem y Alternativa Insular que se habían abstenido el mes pasado han votado a favor. Todo ello después de que el alcalde, Josep Marí Ribas, anunciara que se creará una comisión de seguimiento en la que estarán presentes los grupos políticos que quieran participar y también los vecinos.

El Partido Popular se ha mantenido en la abstención porque según su portavoz, Javier Marí, este convenio "es papel mojado porque no se puede mover un sólo papel ni iniciar procedimiento algunio". Marí afirma que todo estará paralizado hasta que no se garanticen los cinco millones de euros que debe aportar el Consell Insular. Por eso señala que aunque otros grupos "quieran hacer de palmeros, la realidad es que no se iniciará los proyectos".

El portavoz de Guanyem, Rafa Ramírez, dice que era necesaria la participación de los grupos políticos y también ha pedido que se de voz a comcerciantes o asociaciones de vecinos. Ramírez ha dejado claro que defenderán que "haya impacto cero sobre el territorio".

Por su parte Vicent Torres, de Alternativa Insular ha reiterado su apoyo a esta obra "aunque los trabajos no se vayan a ejecutar hasta 2022 o 2023".

Marí Ribas ha destacado que "esperaba tener firmado el convenio con el Consell este mes, pero faltan una serie de informes, aunque hay acuerdo total". Reconoce que se trata de un proyecto "complejo". destaca que “en este caso tenemos la financiación que no se ha tenido en otras obras” Señala que “todo el mundo está de acuerdo en que debe hacerse este proyecto, aunque es lógico que haya posturas diferentes sobre la forma en la que debe ejecutarse.