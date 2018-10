Ninguna constructora de Ibiza puede acceder a las licitaciones de obras educativas

La Asociación de Constructores propone que la consellería de educación fragmente las obras pendientes en el Conservatorio de Ibiza y en los Colegios Urgell, Sant Ciriac y Can Cantó, para que las empresas locales puedan acceder a las licitaciones y que no vuelvan a quedar desiertas.

Su presidenta, Consuelo Antúnez, que ha pasado por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, recuerda que las pequeñas empresas no pueden presentarse para realizar estas obras porque no cuentan con la clasificación que exige la ley para poder trabajar con la administración. De hecho, dice, en otras ocasiones se ha recurrido al a creación de Uniones Temporales con empresas de la península que sí cuentan con esa clasificación porque actualmente en Ibiza no hay ninguna.

Antúnez dice que las condiciones de licitación son poco atractivas y de ahí que no haya grandes empresas interesadas porque no las consideran rentables. Una posible solución, dice, es que se troceen en proyectos más pequeños y con menor presupuesto para que puedan asumirlos las empresas locales.

La presidenta de los constructores recuerda que para conseguir la calificación que les permita acceder a obras públicas requiere mucho papeleo, más personal y una solvencia económica que no pueden garantizar las PIMES.