El ascensor de Artia se colocará en la calle Darío de Regoyos 10-12 conectando con Pío Baroja

El Ayuntamiento de Irun, a través del área de Movilidad y Obras ha dado cuenta este jueves del resultado del estudio de alternativas encargado a principios de año para instalar en Artía un ascensor, una de las propuestas más votadas en el proceso de presupuestos participativos de 2018. La propuesta final se ha acordado con la Asociación de Vecinos y fue presentada ayer en la Mesa de Movilidad, donde están representados todos los grupos municipales así como entidades y asociaciones de la ciudad.

"Será una actuación importante, que en clave de movilidad traerá muchas ventajas para los vecinos/as; hemos estudiado varias alternativas y hemos acordado el resultado con la asociación de vecinos", ha explicado esta mañana el alcalde de Irun José Antonio Santano. Este ascensor se unirá a los dos tramos de escaleras mecánicas que se instalaron en mayo de 2007 en el mismo objetivo de mejorar la movilidad dentro del barrio; además será el cuarto elevador en la ciudad tras las instalaciones de la calle Iñigo de Loyola en Larreaundi, plaza San Juan, y el de Artaleku-Luis Mariano.

Entre las tres alternativas analizadas en Artía, en base a este estudio, se ha determinado como el punto más adecuado la calle Darío de Regoyos entre los números 10 y 12 para situar ahí el ascensor que conectará con Pío Baroja. Se ha tenido en cuenta la accesibilidad y proximidad con las viviendas de forma que los vecinos/as que quieran hacer uso del ascensor no tengan que hacer grandes recorridos peatonales para llegar a su destino.

También se ha buscado no tener impacto en las viviendas del entorno, que esta obra no supusiera eliminación de aparcamiento, y que la zona se adecuara bien a las medidas establecidas para este tipo de actuaciones como salidas de emergencia, etc. El proyecto tendrá en cuenta asimismo la perspectiva de género con una cabina del ascensor transparente en ambos frentes, y una cámara de seguridad. La pequeña plaza de la calle Darío de Regoyos se ampliará ligeramente para la instalación del ascensor modificando incluso la configuración del muro para tener un menor impacto en las viviendas. Asismimo, arriba en la calle Pío Baroja, la acera en el punto de entrada y salida del ascensor se ampliará ganando en accesibilidad.

El presupuesto para la redacción del proyecto (plazo de 4 meses) y la dirección de obra es de 48.400 euros, si bien la partida reservada para la ejecución de todo el proyecto es de 450.000 euros.

NOTA: El fotomontaje adjunto es una aproximación; la imagen final puede sufrir alguna pequeña variación.