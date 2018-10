Osario incontrolado en Bailén

Un grupo de vecinos ha denunciado un osario incontrolado en la ciudad de Bailén. La Asociación 'Afectados Cementerio Parroquial' de esta localidad han criticado la existencia de este lugar en el que se encuentran huesos a la intemperie y que cuenta con la comprobación por parte de la Guardia Civil de Bailén y la inspección sanitaria.

Dicen desde la Asociación que "los empleados del cementerio les negaron el acceso a la misma y se le desvió a otro osario que mantiene la normativa vigente en una primera inspección".

En el osario existen huesos a la intemperie sin control sanitario ninguno en uno de los laterales del cementerio al que se puede acceder desde el exterior, según denuncia la Asociación.

Asociación afectados cementerio Bailén

"Esta situación viene a demostrar el abandono y la falta de respeto que la empresa adjudicataria y el propio Obispado, propietario del cementerio, tienen con este campo santo privado donde reposan cientos de bailenenses y que hasta hace pocos años era el único de la localidad", señalan desde el colectivo.

Existe una clara falta de compromiso por parte del Obispado de Jaén, según denuncia la asociación, al negarse a reunirse con ellos para abordar el problema. Concretan que están "haciendo oídos sordos ante una situación de abandono de huesos de cadáveres que es una infracción grave ya que están expuestos a ciudadanos de Bailén".

En base a esta cuestión, solicitan que se rescinda el contrato con la empresa, "que no solo no mantienen el cuidado conveniente el cementerio, sino que mantiene unos precios muy abusivos ante una población que presenta el mayor índice de paro de la provincia". El colectivo no descarta otro tipo de acciones si no son escuchados.