Visita de la Delegada, Teresa Vega, al Centro Comarcal para Personas con Discapacidad

Visita, en la tarde de ayer, de la delegada territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Teresa Vega, al Centro Comarcal de Personas de Discapacidad, donde la Asociación de Discapacitados ADIJ-Jódar, pretende poner en marcha un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).

La delegada estuvo acompañada por la presidenta de la Asociación, Margarita Hidalgo, y miembros de su junta directiva y del propio alcalde, José Luis Hidalgo y la primera teniente de alcalde, concejala de Igualdad y Bienestar, María Teresa García.

La presidenta de ADIJ-Jódar, Margarita Hidalgo, explicaba, tras agradecer la permanente colaboración desde el Ayuntamiento de Jódar, que el CAIT, se trata de un proyecto comarcal, “… Para poder conseguir la atención infantil temprana, para Jódar y la comarca de Sierra Mágina. En este centro disponemos una planta de semi-sótano que pretendemos remodelar conforme a la normativa específica para este tipo de servicios. Nos hemos propuesto transformar, este espacio, en un centro puntero de atención temprana infantil, para poder trabajar la discapacidad y los trastornos de desarrollo, desde la primera etapa de vida, así como conseguir mejorar sus capacidades con mayor incidencia…”.

La delegada, Teresa Vega, se mostraba gratamente sorprendida por las instalaciones del centro, “… No creía que estas instalaciones tenían la envergadura, el tamaño, las dimensiones, la organización y los elementos de calidad de este nivel, como lo he podido comprobar planta por planta, sala por sala. He comprobado, también, que es una asociación con mucha fortaleza, tiene muy claro hacia dónde quiere ir, y sobre todo he visto y he comprobado una colaboración y una alianza con el Ayuntamiento, que va a dar garantías de éxito a los proyectos presentes y futuros… Para responder a las necesidades de los niños y de las niñas con problemas de discapacidad intelectual de este municipio y de toda una comarca…”.

Por su parte, el alcalde, José Luis Hidalgo, renovaba, una vez el compromiso de la corporación municipal para con la asociación, “… Cuando llegué a la alcaldía, esta era una de las asignaturas pendientes que tenía Jódar… Todas las familias, mi hija, mi hijo, mi hermano, estaban en la casa, en el sofá, televisión y poco más, no se relacionaban, no salían a la calle... Para mí era una cuestión a resolver e importante… De mano de la Diputación Provincial y con fondos FEDER, pudimos conseguir el dinero para este edificio, con una aportación municipal… Esta inversión si no estuvieseis vosotros, no sería más que ladrillo, sois vosotros los que le estáis dando contenido… Trabajando, de la mano, todo lo que podemos…”.

Residencia Mayores

También la visita incluía los posibles terrenos donde se puede ubicar la Residencia de Mayores, anunciada el pasado 5 de septiembre, con el compromiso de concertación de hasta 120 desde la propia Junta de Andalucía. Terrenos en el antiguo centro de Formación Profesional, propiedad de la Obra Social de Caja Granada-Bankia, y otros de titularidad municipal en la Urbanización Las Glorias.

El alcalde volvía a recordar, “…Durante estos años hemos intentado ver alguna fórmula para aprovechar lo que ya había (en el Pilar de la Dehesa), pero tanto los técnicos de la delegación, como los técnicos municipales o incluso algunas empresas, interesadas en el tema, que han visitado lo que hay en el Pilar de la Dehesa, el resultado y la opinión es unánime, que no sirve para nada, no cumple ningún tipo de normativa, pero además estaba planteada para 60 plazas y ahora estamos hablando de 120 plazas. Esto también supone un reto, el compromiso del Ayuntamiento es conseguir los terrenos necesarios. Nosotros tenemos ya un terreno de titularidad municipal, en la urbanización ‘Las Glorias’, y este terreno, el antiguo instituto de Formación Profesional, estamos de negociación con la obra social de Bankia, que es la actual propietaria. Nosotros no vamos a entrar en este me gusta más o este me gusta menos, lo que necesitamos es el terreno, y si podemos conseguir alguno de una forma ágil y rápida, bienvenido sea, si no tenemos nuestra propiedad municipal en ‘Las Glorias’…”.

Por su parte la delegada, exponía la apuesta de la Junta de Andalucía por la dependencia, “… Es una magnífica noticia, la apuesta por la dependencia es inexcusable, por la Junta de Andalucía, el 82 % de la financiación lo venía haciendo la propia Junta de Andalucía… En cuanto hemos tenido un poquito de respiro y de apoyo del Gobierno Central, eso repercute, directamente, en ampliar los servicios, ya sea ‘Ayuda a Domicilio’ ya sean plazas residenciales… Esta sociedad no puede permitirse, otra vez, dejar a un lado una ley fundamental de respuesta a las personas dependientes, que no sea tarea sola de una comunidad autónoma, sino que sea del conjunto de las administraciones, y yo creo que ese va a ser el camino del futuro… En el mapa de servicios que tenemos de la provincia de Jaén, vemos, perfectamente, la necesidad de tener un centro residencial aquí, por eso he animado al alcalde en esta iniciativa, en la que está dejándose muchísimos esfuerzos. Tiene que ser un proyecto maduro, solvente y de futuro… Tiene que tener la dimensión adecuada, para que tenga la rentabilidad… También para que tenga el calor y la confortabilidad de un tamaño no superior a 120 plazas, en lo que pudiera ser una macro residencia, donde se puede perder parte de la cercanía y la humanidad que se tienen en este modelo… Un proyecto con los espacios adecuados. Lo que existía hasta ahora no era lo adecuado, no encajaba en la normativa, nosotros necesitamos espacios muy amplios, muy diáfanos que cumplan con las autorizaciones de funcionamiento que tiene ahora mismo la Junta…”.

Servicio de Atención Infantil Temprana

Según los datos aportados desde la propia Asociación (ADIJ-Jódar),

Definición

Es un servicio que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años con discapacidad intelectual, a la familia y al entorno, con el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o que tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben contemplar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

Este servicio se realiza en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), como dispositivos especializados en la prestación del mismo.

Los CAIT desarrollan tres grandes líneas de actuación:

- SENSIBILIZACIÓN: Los Centros de Atención Temprana colaborarán con las instituciones, asociaciones y otros profesionales de la zona en la elaboración de programas que tengan como objetivo la sensibilización de la población en general en aspectos de prevención relacionados con el desarrollo infantil.

- PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA: Son aquellas actividades dirigidas a proporcionar una mejor información y orientación a las familias, profesionales y sociedad en general con el fin de evitar o advertir lo antes posible la aparición de desviaciones en el normal desarrollo del niño.

- INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA: Una vez considerada la conveniencia de una atención, realizada la intervención terapéutica en los Centros de Atención Infantil Temprana, se planifica y programa de forma individual, considerando las necesidades y posibilidades de cada niño en cada área del desarrollo, la situación y posibilidades de su familia, medio escolar y entorno social.

Esta intervención pasa por distintas fases:

1.- Proceso de Valoración inicial Recogida de información Evaluación del niño y de su entorno,

2.- Elaboración de hipótesis diagnósticas y de un plan de intervención,

3.-Entrevista de devolución,

4.- Intervención terapéutica: Atención al niño, Atención a la familia, Atención a la escuela, Intervención en el entorno, Evaluación, seguimiento y derivación.

Objetivos

El principal objetivo del Servicio de Atención Temprana es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.

De este amplio marco se desprende el siguiente conjunto de objetivos propios del Servicio de Atención Temprana:

Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.

Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.

Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas.

Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.

Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño.

Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.

Proceso de Acceso

El acceso ha de ser universal, abierto y ágil. Pudiéndose realizar por iniciativa de la familia, o bien por indicación de algún profesional o dispositivo social, sanitario o educativo, relacionada con la atención a la infancia, o cualquier otro medio profesional acreditado.