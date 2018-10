La alcaldesa espera abrir Araú antes de las elecciones

El culebrón del Araú parece llegar a su fin. La remodelación de la emblemática fábrica de embutidos arrancó en 2009, pero el proyecto se remonta a 2005. Las obras finalizaron en 2015 pero el Ministerio no las recepcionó por detectar un gran número de deficiencias en el resultado final. Ahora parece que por fin van a dar comienzo los trabajos para solventarlas. La alcaldesa Camino Cabañas espera que sea cuanto antes para que el edificio esté a disposición de los vecinos de San Andrés antes de las elecciones del próximo mayo

Nuevo equipo de gobierno sin el PAL

Cabañas ha presentado hoy a los miembros del nuevo equipo de gobierno del PSOE que suma cuatro caras nuevas debido a las dimisiones que se produjeron tras la operación Enredadera. Este viernes tendrá lugar el pleno de organización. Se elimina una dedicación exclusiva, la correspondiente al área de Hacienda ya que esta la asume directamente la alcaldesa. Por cierto que el nuevo concejal del PAL ha declinado integrarse en el equipo de gobierno como lo estaba su predecesor. Camino Cabañas desvela que les ha pedido tiempo para adaptarse al día a día del Ayuntamiento ya que no contaba con ser concejal en este mandato. "Es perfectamente entendible. De todas formas no es un 'no' rotundo y hay abiertas vías de colaboración"

Tras las nuevas incorporaciones, el nuevo equipo de gobierno queda de la siguiente manera:

- La alcaldesa, Camino Cabañas, asumirá Hacienda y Personal (materia esta última de la que ya se hacía cargo en su etapa anterior como edil),

- María del Mar Durante, que ha desempeñado sus funciones como concejala desde el inicio de la legislatura, se hará cargo de Educación, Cultura, Juventud, Tradiciones Populares, Colectivos, Asociaciones, Turismo y Patrimonio.

- Juan Carlos González encabezará la concejalía de Obras, Participación y Atención Ciudadana, Deportes y Medio Ambiente. Además, ejercerá como Primer Teniente de Acalde y portavoz del equipo de Gobierno.

- Cristina de la Fuente será la concejala de Bienestar Social, Sanidad y Consumo, Desarrollo Económico y Empleo.

- Jesús Cuenco, asume la concejalía de Organización y Coordinación de Servicios Generales, Transportes, Tráfico, Policía, Protección Civil y Fiestas.

- Tamara Velilla se hará cargo de la concejalía de Asesoría Jurídica, Urbanismo, Infraestructuras y Régimen Interno.