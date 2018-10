Esperaré hasta que te mueras (y pueda ocupar el piso que te compré)

Ángeles tienes 72 años: Soltera, sin hijos y con una importante deuda decidió vender la nuda propiedad por 170.000 euros. "Estaba valorada en 330.000. euros. Lo que me han dado es la mitad pero a mi esta venta de la nuda de propiedad me ha sacado de apuros y ahora vivo como una señora", dice.

Azucena tiene 66 años y está enferma de fibromialgia. Tanto ella como sus hijas pensaron que esta era la mejor solución. "Yo no me quería ir de mi casa y me quiero morir ahí. No es que me quiera o vaya a morir ahora, aunque estoy mala", dice Azucena. "He visto en mi barrio personas como yo coger pan de la basura y eso que tienen casas grandísimas".

Casas como la que adquirió Isidoro García. Comprando la nuda propiedad se ahorró unos 60.000 euros. La edad del vendedor fue determinante. "Yo creo que tiene 84 años. Esto es así... no sabes cuando va a fallecer la persona, pero bueno, por la edad vi el margen de beneficio que tenía y me decidí a hacerlo".

Esta práctica, la de comprar y vender la nuda propiedad no es ni mucho menos nueva... pero se ha popularizado con la crisis y la mayor esperanza de vida.

¿Qué es la nuda propiedad?

El pleno dominio de una casa es lo que todos tenemos cuando somos propietarios de una vivienda. Y ese pleno dominigo lo conforman dos derechos: la nuda propiedad y el derecho de usufructo, el derecho de uso y disfrute de un bien.

Pues bien la gente que vende la nuda propiedad deja de ser propietario pero en la escritura, se reservan el derecho de usufructo, es decir mientras vivan pueden seguir disfrutando de esa casa. El comprador no adquiere el pleno dominio de la vivienda hasta que el vendedor muere.

¿Quién compra y quién vende una nuda propiedad?

El perfil del vendedor es una persona jubilada que necesita dinero y al vender la nuda propiedad lo obtiene y además puede seguir viviendo en la que ha sido toda la vida su casa. Cuanto más joven sea el vendedor menos dinero obtendrá por su nuda propiedad ya que, en teoría, las posiblidades de que fallezca son más improbables. El comprador es un inversor de mediana edad que compra una propiedad a un precio mucho más barato pero, a cambio, no puede ocuparla hasta que se muere el vendedor, el usufructuario.