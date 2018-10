Valjent: "Estoy deseando volver a estar con mis compañeros"

El central eslovaco del Real Mallorca, Martin Valjent, sigue en la Clínica Juaneda tras un fuerte golpe en el riñón que sufrió en el partido contra el Extremadura UD. El defensa acumula cinco días hospitalizado por un hematoma que precisa de control médico para evitar complicaciones renales y su periodo de baja será mínimo de un mes.

Valjent asegura que mejora día a día y desea volver pronto: "Me encuentro bien y apenas siento dolor aunque estoy en la cama y no me puedo mover. Estoy convencido de que mejoraré día a día y ya estoy deseando volver a estar con mis compañeros sobre el césped"

El jugador del Real Mallorca no dudó en terminar el partido a pesar del dolor que tenía y relata cómo fueron esos momentos: "Durante el partido tuve muchos choques con los delanteros rivales y, cuando faltaban unos 15-20 minutos, noté un golpe en la espalda en una disputa, fue cuando empecé a tener dolor".