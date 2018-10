Ingo Volckmann: "Samuel se va a quedar"

El Atlético Baleares está disfrutando esta temporada de los buenos resultados que han hecho que el equipo esté quinto en la clasificación, con 15 puntos, los mismos que el Barça B que ocupa playoff de ascenso.

El primer satisfecho ha sido su entrenador Ingo Volckmann que, tras la foto oficial de la plantilla en la plaza de España, ha atendido a los medios de comunicación.

"La verdad que este año estoy contento por lo que hace el equipo, pienso que llevamos buen ritmo y puede ser un buen año pero no voy a decir nada después de la experiencia del año pasado. La temporada es muy larga", dice el alemán.

Una de las claves de estos buenos resultados ha sido Samuel Shashoua, de quien se especula que en el mercado de invierno pueda cambiar de equipo. "Samuel es uno de los 20 jugadores, muy bueno, está aquí por algo, se va a quedar, pero me importa todo el equipo. El riesgo existe con los 20 jugadores si quieren salir, realmente no veo un riesgo, Samuel se va a quedar y la idea es que se quede algunos años más".

Volckmann no se ha puesto plazos para la reapertura del Estadi Balear: "Estamos trabajando fuerte, siempre salen problemas nuevos, no sé si estará en enero, febrero... no sé cuándo no puedo poner un plazo. Hay que esperar".