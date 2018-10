A los regantes del Tajo Segura les preocupa qué se firma y con quién se firma

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura, Lucas Jiménez, ha dicho en Hoy por hoy que le preocupa que no se elimine del dictamen aprobado este miércoles lo relativo a las demandas de agua, que en el documento aprobado no se contemple ninguna obra de construcción hidráulica, (como la construcción de embalses), y que se esté negociando en materia de agua con partidos como PNV o ERC que tienen cuencas excedentarias y no tienen los problemas de agua que hay aquí. Además, también ha aprovechado para criticar la postura de Podemos en matería hídrica.

Aun así, Lucas Jiménez agradece las negociaciones que se han hecho desde el PSOE de la Región por suavizar el texto, pero insiste en que están preocupados.

En Hoy por Hoy, el portavoz socialista, Francisco Lucas Ayala, ha acusado al Gobierno Regional de haber llevado a cabo una campaña falsa contra este dictamen.

Ayala recuerda que en el documento aprobado se han eliminado las referencias a redimensionar los trasvases, e insiste en que el PSOE no ha cambiado su postura en esta materia, que sigue siendo la misma.