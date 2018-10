Manu Brabo: "Ninguno de los conflictos que he cubierto ha llegado a su fin, todos han empeorado"

El fotoperiodista Manu Bravo, premio Pulitzer 2013 por sus fotografías de la guerra de Siria ha pasado por La Ventana de la Región de Murcia minutos antes de participar en las III Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa, que se celebran estos días en Murcia y Cartagena.

El fotoperiodista, que este jueves ha ofrecido una conferencia en el casino de Murcia, dentro de estos actos, ha dicho en Radio Murcia Cadena SER que ninguno de los conflictos que ha cubierto ha llegado a su fin, "todos han empeorado, y las consecuencias de mirar para otro lado durante tanto tiempo la estamos viviendo ahora en la Comunidad Económica Europa, con el resurgimiento de las ultraderechas, los populismo o el racismo".

En La Ventana de la Región de Murcia ha dicho que "cuando he ayudado no me he arrepentido de haber ayudado y cuando he tirado la foto no me he arrepentido de haberla tirado"

Las III Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa están organizadas por el Colegio Oficial de Periodistas.