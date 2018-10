Condenado a más de 10 años de cárcel por agredir a su exmujer con un abreostras

En una sentencia que no es firme, la Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a 10 años y 2 meses de cárcel a F.M.B, el hombre que agredió a su exmujer en plena calle y delante de los hijos de ambos, menores de edad, con un abreostras. El tribunal le considera autor de un delito de amenazas por el que es condenado a 20 meses de cárcel y prohibición de aproximación a la víctima y a sus hijos por un periodo de tres años. Además, es condenado por un delito de homicidio en grado de tentativa que conlleva una condena de 8 años y 6 meses de reclusión y prohibición de aproximación por 10 años, a lo que hay añadir libertad vigilada durante tres años. El hombre ha sido absuelto de los delitos de asesinato y de violencia familiar habitual.

La sentencia conlleva además que el condenado indemnice a su víctima. Deberá pagar a la mujer 6.000 euros por los daños morales que la ocasionó, además de 480 euros por lesiones y otros 790 por secuelas. El tribunal no da credibilidad a la versión del acusado que en el transcurso del juicio mantuvo que n o recordaba nada y que actuó bajo los efectos del consumo excesivo de alcohol y pastillas.

Los hechos se remontan a las 10:00 horas del 4 de marzo de 2017. Según el escrito de acusación de la Fiscal, la víctima aparcó su vehículo en la Calle Fernando El Magno de la capital con sus dos hijos menores de 1 y 5 años en el interior. El fin era entregar a los niños al hombre de acuerdo con el régimen de visitas. El acusado, desde lejos, hizo señas a su ex pareja para que se aproximara al portal, no haciéndolo la víctima por miedo. De hecho, la mujer no llegó a salir del coche. Fue entonces cuando al ver venir corriendo al acusado, que responde a las iniciales de FMB, la mujer intentó cerrar el vehículo sin conseguirlo debido a los nervios. El hombre, siempre según la versión de la fiscalía, abrió la puerta del copiloto y asestó a su expareja cinco puñaladas de uno a dos centímetros cada una con un cuchillo abreostras.