Comienza en Palencia del curso Estalmat 2018-19

Otro año más el proyecto ESTALMAT se pone en marcha, con el objetivo de “detectar, orientar y estimular el talento matemático excepcional de estudiantes que en el momento de su selección tienen 12 ó 13 años”. El pasado 18 de octubre ha dado comienzo de forma oficial en la provincia de Palencia el curso 2018/19 del prestigioso PROYECTO ESTALMAT. El día 4 de octubre comenzaron los alumnos de primer año, que constituyen la undécima promoción palentina y el día 18 se incorporaron ya los alumnos de segundo año, los veteranos del Proyecto, así como el grupo de preparación de Olimpiadas Matemáticas.

Los alumnos que comienzan el Proyecto fueron seleccionados a partir de una prueba que se realizó el pasado 2 de junio. Prueba de selección que se realiza anualmente y a la cual se pueden presentar todos los chicos que estén cursando 6º de Primaria o 1º de la ESO; y que cada año tiene un mayor número de participantes; habiéndose batido este año el record de alumnos presentados y de un mayor número de localidades de la provincia.

Los días 20 y 21 de octubre tuvo lugar el Campamento de Inauguración del curso ESTALMAT 2018/19 que acoge en el albergue juvenil de Llano Alto (Béjar) a todos los alumnos que comienzan este proyecto en Castilla y León. Campamento este que sirve de toma de contacto entre todos los alumnos del proyecto de Castilla y León. En él realizan actividades en grupo relacionadas con las matemáticas.

El Proyecto Estalmat es uno de los proyectos estrella de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de estímulo del talento matemático en niños y niñas con aptitudes especiales para las Matemáticas y que se desarrolla durante dos años mediante actividades lúdico-matemáticas y extracurriculares que se realizan las tardes de los jueves.

Es un programa de excelencia que se abre a los estudiantes que demuestran su interés y capacidad de razonamiento lógico en una edad adecuada (dentro de un contexto de igualdad de oportunidades) para aprovechar mejor su talento matemático y en un futuro próximo poderlo ofrecer a la sociedad.

En estas sesiones los alumnos no sólo aprenden Matemáticas, sino también a pensar de otra forma. Se enseñan las matemáticas que hacen disfrutar. Son las matemáticas del razonamiento, las de la geometría y sus bellas demostraciones, las de las conjeturas, las de las propiedades de los números y las de los problemas sin resolver. Los temas que se trabajan están fuera del programa curricular y tratan de aproximarse a problemas matemáticos profundos de la manera más lúdica posible, siguiendo las palabras del fundador del Proyecto, Miguel de Guzmán: "El juego y la belleza están en el origen de una parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la belleza?". Y como ejemplo de los temas que se tratan, algunos de ellos son: juegos de ingenio, de lógica y de estrategia, falacias y paradojas, álgebra para ser adivinos, el principio del Palomar, teoremas curiosos de la Geometría como el Teorema de Pick o el Teorema de la Alfombra, la Aritmética del Reloj, Criptografía y mensajes ocultos, Fractales, los Números Metálicos, circuitos lógicos e inteligencia artificial, estrategias de resolución de problemas, etc.

Reflejo del éxito de este proyecto y del esfuerzo por el desarrollo de la creatividad, es que una gran parte de los ganadores de las Olimpiadas de Matemáticas son alumnos que han participado en este proyecto; y no sólo en competiciones matemáticas, como también en los premios extraordinarios de la ESO y de Bachillerato, como ha ocurrido en los últimos años.

Este programa se desarrolla en Palencia de forma altruista por la sección provincial de Palencia de la Asociación Castellana y Leonesa de Profesores de Matemáticas "Miguel de Guzmán". Es totalmente gratuito para todos los alumnos participantes y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Palencia y el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección provincial de Educación.

La iniciativa nació en 1998 de la mano del el profesor Miguel de Guzmán Ozámiz y su objetivo es detectar, orientar y estimular de manera continuada, el talento matemático excepcional de estudiantes que en el momento de su selección tienen 12 o 13 años, sin desarraigarlos de su entorno, mediante una orientación semanal, que se efectuará cada semana por tres horas. La estimulación continúa durante los años en los que los alumnos están realizando estudios de enseñanza secundaria o Bachillerato.