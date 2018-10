Al Calderón sin Januzaj, Merino y Zaldua

Asier Garitano no quiere complicaciones con la recuperación definitiva de Adnan Januzaj. El técnico de la Real Sociedad, salvo sorpresa grande, no tiene intención de incluir en la convocatoria al atacante belga para viajar al Metropolitano. Es verdad que trabaja desde la semana pasada con el grupo, y que su recuperación va por muy buen camino. También es verdad que tiene el alta médica y que por parte de los galenos de la Real Sociedad no hay ningún problema para que el cuerpo técnico cuenta ya con él y entre en convocatorias. Y es cierto que en la sesión de este jueves estuvo con todo el grupo toda el entrenamiento a puerta cerrada.

Pero Garitano no quiere precipitarse con el belga y no arriesgará lo más mínimo. Hasta que no se encuentre en plenitud de condiciones, especialmente en lo que a ritmo de competición se refiere, no empezará a contar con él. Quizá esté pensando en la exigente semana que viene con dos partidos, al comenzar la Copa del Rey para la Real.

A partir de ahí, lo que sí parece claro es que Merino y Zaldúa no estarán disponibles para esta jornada contra el Atlético de Madrid. Porque ambos siguen ejercitándose al margen de sus compañeros. Mikel Merino trabaja con más intensidad y Joseba Zaldúa sigue limitado a hacer trabajo de fisioterapia, por lo que ninguno de los dos viajarán a Madrid para jugar contra el Atlético. Garitano completó la penúltima sesión de entrenamiento con dos jugadores del filia, como son el lateral derecho Alex Sola y el centrocampista Ánder Guevara.

A partir de ahí, Garitano tendrá que decidir en si da entrada ya de inicio a jugadores importantes como Willian José, Zurutuza, Theo, Juanmi y Diego Llorente, o si continúa con los mismos que han jugado en los últimos partidos demostrando su nivel y sacando muy buenos resultados.