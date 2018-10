Uno de cada cinco habitantes de Úbeda vive bajo el umbral de la pobreza según un informe municipal

Un plan de intervención en zonas desfavorecidas porque 1 de cada 5 ubetenses se encuentran bajo el umbral de la pobreza

Se ha aprobado, con la abstención del PP, el plan local de intervención en zonas desfavorecidas con algo más de un millón de euros de la Junta repartidos en cuatro años para tareas de formación e inserción laboral. Un punto que no estaba contemplado en el orden del día y que se justifica con un informe municipal del que se extrae que 1 de cada 5 personas de Úbeda viven bajo el umbral de la pobreza; 7000 personas, o que el 18% de la población del barrio de la Alameda es analfabeto y que tiene al 51% de sus hogares con todos los miembros en paro. Son datos que el concejal del partido andalucista no se cree; y le parece que se han ajustado los datos a propósito para cumplir con los. “Si estas cifras son reales, la Junta debería hacérselo mirar" ha señalado Mendieta. El partido popular considera que esto es demagogia y que tiene un claro carácter electoralista puesto que “se ha retrasado con nimiedades técnicas para coincidir con los tiempos y de la junta no se creen nada”. "Se quieren beneficiar de las miseras de la gente", llegó a espetar el portavoz popular.

El pleno del Ayuntamiento de Úbeda ha aprobado el incremento de las gratificaciones para los trabajadores municipales hasta los 467.000 euros con los votos a favor del PSOE y del concejal no adscrito Diego de la Cruz, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Es uno de los pocos puntos en los que se ha generado algo de debate, que llegaba amortiguado de la Comisión de Hacienda. Todos coinciden en que es una cantidad muy elevada, pero mientras que los populares aseguran que ellos nunca han llegado a esa cifra, que es una muestra de improvisación en política económica y que no fueron capaces de preverlo en los presupuestos, el Partido Socialista apunta que ellos, al menos, intentan ofrecer soluciones, poniendo en marcha una relación de puestos de trabajo e incrementando la plantilla de los bomberos.

Y es que son los cuerpos de policía y bomberos los que reciben el 80% de las gratificaciones. La plantilla es insuficiente y el equipo de gobierno espera que los seis bomberos que se van a incorporar a finales de año reduzcan sustancialmente las gratificaciones, al disminuir el número de horas extraordinarias. Esperaban que se incorporaran en verano, pero las 800 solicitudes, aducen, han retrasado los trámites administrativos. “No se van a disminuir los servicios y a poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos porque las gratificaciones no suban” ha dicho el portavoz socialista, Francisco Lozano.

Además, el capítulo de personal se ha visto incrementado por la necesidad de cumplir con varias sentencias judiciales que obligan a pagar horas extra al cuerpo de Policía Local, algo que no podían prever -dicen- cuando se diseñó el presupuesto. El PP ha espetado que ese dinero se debía haber pagado antes pero el PSOE lo impidió. El portavoz popular, José Robles, también ha reprochado que si, durante su mandato no se sacaron plazas de personal municipal fue porque los socialista pusieron “palos en las ruedas” y no porque no hubiese dialogo con los representantes sindicales.

Los resultados económicos de cada uno de los equipos también han generado debate. Cada uno se ha agarrado a sus mejores datos. Mientras el PP critica que la capacidad de endeudamiento de su gobierno con fondos propios era de 5 millones de euros mientras que, según intervención, actualmente solo tienen 300.000 euros, el PSOE presumía de una liquidez 5 millones de euros y de la reducción de la deuda a la mitad a pesar de la bajada de impuestos.

Cuando ya no se esperaba se aprobaron, con los votos a favor de PSOE, Partido Andalucista y el concejal no adscrito; y la abstención del PP, las bases para la convocatoria de subvenciones de escuelas deportivas; donde se discutió sobre la falta de informes que se llevaban a la comisión previa – según lamentaba el PP, o sobre el modelo de gestión de las escuelas deportivas.

Pleno del Ayuntamiento de Úbeda / Diez TV

Modificaciones de crédito

Varias modificaciones de crédito han sido motivo de protesta. Por ejemplo lo hicieron el Partido Andalucista y el PP porque se deja de invertir en el centro social de la calle Ariza y su acondicionamiento se pospone un año más. El PSOE asegura que no todos los proyectos pueden salir adelante ahora, pero garantiza que se harán. También ha lamentado la oposición que se detrae del dinero destinado a reparar las fugas de la red de abastecimiento de agua; El PSOE contratacaba destacando la cantidad de dinero que estas modificaciones de crédito han permitido aportar para mejorar el funcionamiento y la cobertura de la bolsa de empleo; 1.300.000 euros, a lo que el PP ha respondido que “el ayuntamiento no es la oficina del INEM”.

El Ayuntamiento de Úbeda asumirá la gestión del centro multiusos del polígono y lo abrirá como centro para la discapacidad

También se ha discutido airadamente entre la alcaldesa y el presidente local Gerardo Ruiz del Moral, por el oportunismo del que, tras la intervención del popular, le ha acusado la alcaldesa por utilizar política y electoralmente a Aprompsi para mentir; un partido deslegitimado, dicen para hablar de igualdad y que no han hecho nada por las personas con discapacidad.

Ya hemos contado hoy que el ayuntamiento asumirá la gestión del edificio del polígono industrial planteado como un centro para discapacidad. Lo ha anunciado la alcaldesa de Úbeda hace unos minutos tras la reunión mantenida con la presidenta provincial de Aprompsi, Ana Quiles. Este centro se puso en marcha durante el mandato socialista de Marcelino Sánchez, se hizo una concesión a Aprompsi; lleva en desuso desde entonces. Durante el mandato de Robles no se hizo nada en este sentido. Este equipo de gobierno ha invertido 20.000 euros en un transformador y ha trasladado a la junta el proyecto que elaboraron conjuntamente con la asociación.

La Junta dio el sí en verano al proyecto planteado pero hoy por hoy no hay acceso al concierto de plazas. “Estamos en los últimos de la cola” ha dicho la alcaldesa; Así que por ahora el centro se queda en manos del ayuntamiento con el compromiso de que cuando se puedan concertar plazas, volverán a contactar con Aprompsi. De momento no hay fechas, ni plazos. Aprompsi, por su parte, ha desautorizado a su responsable en Úbeda tras la rueda de prensa del Partido Popular en la que, tanto el presidente local de este partido como la responsable de la asociación en Úbeda, Mari Carmen Sánchez criticaron que el equipo de gobierno no está haciendo lo suficiente.