Faller Major

Em sembla bé, molt bé, que una falla haja decidit que no soles una dona puga representar la falla, que també puga fer-ho un home. És a dir, que podrien tindre un faller major. La decisió final, en tot cas, és de Junta Central Fallera. És clar que el debat va molt més enllà. Si Junta diu que no eixiran veus crítiques. Si diu que sí, estarà obligada la Junta a replantejar la figura de les falleres majors de València perquè deixen de ser una figura decorativa que passa saluda i no parla, però que és molt bonica. Toca evolucionar, crec jo.