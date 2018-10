Twitter y Ribó

Es cuanto menos curioso que el alcalde haya escogido una red social para conocer lo que piensa la gente sobre la tasa turística en lugar de haber acudido a fórmulas algo más rigurosas.

Porque, no lo olvidemos, Twitter no es un canal universal, no todo el mundo tiene cuenta, y por lo tanto es muy poco científica la votación resultante. Tampoco es muy científico el enunciado de la pregunta. Tal y como está formulada se induce a votar a favor de la tasa porque solo habla de los beneficios económicos. No se mencionan, en cambio, posibles perjuicios.

El alcalde por supuesto que está legitimado a preguntar entre sus seguidores, pero por favor que no se considere esto algo vinculante.