Una 'X' fija en la quiniela

Son los reyes indiscutibles del empate. Si sumamos todos los partidos oficiales que llevan disputados ambos equipos este curso, los doce que lleva jugados el Valencia más los nueve del Athletic, de esos veintiún partidos quince han terminado en empate. El Valencia ha empatado nueve de doce, mientras que el Athletic ha empatado seis de nueve. El porcentaje de partidos de estos dos equipos que acaban en empate es del 71,4%. Así que, para los amantes de las estadísticas o para los que se basan en ellas a la hora de hacer sus pronósticos o apuestas, la X en la quiniela debería ser indiscutible.

Para más inri, el partido entre ambos en San Mamés de la temporada pasada también terminó en empate (1-1). Marcaron Óscar de Marcos para el Athletic y Geoffrey Kondogbia para el Valencia. Pero en ese escenario, en el nuevo estadio de la capital vizcaína, no ha conseguido ganar todavía el Valencia. Ha jugado cinco veces de las que ha empatado tres y ha perdido dos.

Una estadística que pretende romper el Valencia como equipo pero también Marcelino como entrenador, porque el nuevo San Mamés también se le resiste al técnico asturiano. Marcelino ha visitado seis veces Bilbao como técnico del equipo rival, con un balance de tres empates y tres derrotas: perdió con el Recrativo de Huelva, empató con el Racing de Santander, empató una vez y perdió dos con el Villarreal y empató la temporada pasada con el Valencia.

Pero allí, en territorio vasco, es en el único sitio donde ha ganado este año el Valencia. A cien kilómetros redondos de Bilbao, en San Sebastián. El Valencia no ha ganado ni en Cornellà, ni en Villarreal, ni en Manchester, ni en Berna, ni en Valencia, tanto en el campo del Levante como en los seis partidos que ha jugado como local en Mestalla. Solo ha ganado en un campo, en Anoeta contra la Real Sociedad. Allí festejamos por primera y única vez esta temporada. Fue el 29 de septiembre, hace casi un mes, 0-1 con gol de Gameiro. A ver si por lo menos el tema vasco se sigue dando bien.

En la convocatoria del Valencia no han entrado los cuatro jugadores que no están al 100%. Gonçalo Guedes y Santi Mina habían trabajado con el grupo al mismo ritmo que sus compañeros durante las últimas sesiones de entrenamientos, pero Marcelino aún no los ha visto en plenas condiciones para viajar a Bilbao. Además, Piccini arrastra un golpe en el soleo que le impide jugar y Cheryshev es el único lesionado de verdad de los 22 jugadores de la plantilla, aunque tampoco lo es con carácter grave.

En el Athletic, el regreso del central Unai Núñez en lugar del joven Peru Nolaskoain es la única novedad en la lista de 18 jugadores convocados, respecto a los que estuvieron el miércoles en Vallecas. Tampoco han entrado en la convocatoria, como se esperaba, Beñat Etxebarria e Iñigo Lekue, ambos por problemas físicos; y se siguen quedando fuera por decisión de Eduardo Berizzo: Guruzeta, Ganea, Iturraspe, Córdoba y Remiro.

Los jugadores portarán brazaletes negros en memoria de Fernando Tirapu, exjugador de ambos equipos en las décadas de los 70 y 80 fallecido el pasado mes de julio. Tirapu, que comenzó y acabó su carrera deportiva en Osasuna, jugó en el Valencia entre 1974 y 1977 y después en el Athletic entre las temporadas 1977-1978 y 1982-1983, participando en el título de liga conquistado por el conjunto bilbaíno en 1983.