PSPV y València en Comú respaldan la tasa turística, de la que recelan PP y Ciudadanos

Joan Ribó, el alcalde de Valencia, ha aclarado la encuesta que el pasado miércoles lanzó en Twitter en la que preguntaba sobre la posibilidad de implantar una tasa turística de 2 euros. Pues bien, el alcalde ha aclarado que no es ni mucho menos una encuesta, que simplemente quería conocer la opinión de algunos valencianos pero que sabe que este no es el medio más idóneo para hacerla

El sondeo lanzado por el alcalde ha recibido más de 4.300 votos, de los que más de un 80 % está plenamente a favor o ve la medida interesante, de los que el 55 % de los 4.303 participantes está plenamente a favor de su implantación y el 26 % lo ve como una opción interesante. Al 13 %, sin embargo, no le gusta la idea y un 6 % no lo tiene claro.

Sandra Gómez, la teniente de alcalde, por su parte, recalca que no es una proposición el gobierno y que desde el grupo socialista ya dijeron que tenía que haber una tasa municipal gestionada por el consistorio pero cree que la tasa no debe ser lineal y es que no debe pagar lo mismo una familia que viene a visitar la ciudad que una empresa que viene a hacer un congreso

María Oliver, de València en COmú, le sorprende que ahora se vuelva a hablar de la tasa turística y lo relaciona con la proximidad de las elecciones porque cuando su grupo propuso la aprobación de la tasa, recuerda, se quedaron solos.

Por su parte, Eusebio Monzón, del Partido Popular, cree que la medida es un error, no está a favor de implantarla ya que es una mala medida para el sector turístico, tan importante para la Comunitat. Además, acusa a Ribó de que solo pregunta por lo que le interesa porque por bajar los impuestos no ha hecho ninguna encuesta

Para Fernando Giner, de Ciudadanos, este es un ejemplo de que Compromís hace lo que quiere con el PSOE y pide que se aclaren porque después de 3 años no hay plan de turismo.