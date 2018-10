La Asamblea de Presidentes decidirá si un hombre puede acceder a la corte

Pere Fuset, presidente de la Junta Central Fallera ha hablado sobre la propuesta de la Falla Borrull-Socors de que un hombre pueda ser fallero mayor y dice que desde la política no pueden hacer nada en esta medida ya que es la Asamblea de Presidentes de Fallas, a través de la convocatoria de un congreso, los que han de cambiar sus normas para permitir a los hombres ostentar este cargo.

Así, recuerda que el año pasado se intentó convocar este congreso y se rechazó con el 86 % de los votos. Por lo tanto, la propuesta de esta misma comisión de que los falleros puedan acceder a la corte depende también, de que este congreso se convoque y que, posteriormente, se apruebe esa norma.

Fuset, explica que los estatutos internos de la la Falla Borrull-Socors son legítimos y este nuevo cambio, para él, supone un avance. Personalmente, aunque recuerda que su opinión no es relevante en este caso -porque la decisión no es política- le da la bienvenida a esta reflexión, a la que dice no hay que tenerle miedo, y a este debate que es sano y enriquece nuestras fiestas.

Sandra Gómez, la teniente de alcalde, asegura que le parece una gran idea ya que es una iniciativa que suma, que no hace daño a nadie y que hace más inclusivas nuestras fiestas.

Toda este asunto viene a raíz de que comisión de la Falla Borrull-Socors ha cambiado sus estatutos para que sus representantes mayores puedan ser tanto hombres como mujeres. Así lo votaron sus falleros el pasado domingo y para las fallas de 2020 ya entraría en vigor.