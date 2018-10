Kiko Olivas y Plano entran en la lista ante el Espanyol

Sergio González tiene más claro el once que pondrá ante el Espanyol, ya que Kiko Olivas se he recuperado y ha entrado en la lista, por lo que podrá repetir el once que venció en el Villamarín. También está disponible Óscar Plano, pero no será titular, aunque está recuperado de su luxación en el hombre. Otra de las novedades es la primera convocatoria del central Joaquín. El técnico quiere centrarse en sumar tres puntos más y no pensar en la posibilidad de ser líder de la competición el la décima jornada. La lista de 18: Masip, Yoel, Moyano, Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín, Calero, Nacho, Anuar, Alcaraz, Borja, Míchel, Leo Suárez, Toni, Verde, Ivi, Óscar Plano y Enes Ünal.

