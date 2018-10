El alcalde de Tui deberá responder ante la justicia por un presunto delito de coacciones

Sucedió el pasado 11 de octubre. El alcalde cita al director deportivo del Kayak Tudense Axuda Paramos, Esteban Alonso, y a uno de los entrenadores del club, Manuel Pedrares, para hacer una puesta al día de varios asuntos relacionados con ambas entidades. Según el testimonio del denunciante a la Cadena SER Baixo Miño, a tan sólo unos minutos de empezar la reunión, el alcalde acusó a Esteban Alonso y al Club del que forma parte de “deslealtad” por las declaraciones que hicieron a algunos medios de comunicación que no fueron del agrado del regidor. La reunión fue tensa hasta el punto que el alcalde, según relata Alonso, dijo: “se segues nesa liña de declaracións, eu tamén podo airear os teus trapos sucios”. El director deportivo considera estas palabras como un ataque hacia su persona. “Me parece muy grave que en un despacho oficial, en una reunión de trabajo, el alcalde trate de coaccionarme, de comprar mi silencio a cambio de no airear mis trapos sucios”, dice Alonso para concluir que si el alcalde es conocedor de alguna ilegalidad y no la denuncia, también es partícipe de ella.

La versión del alcalde

Carlos Vázquez Padín también ofreció a la Cadena SER Baixo Miño su versión sobre los hechos. Asegura que fue “una frase hecha y no una amenaza”, se queja de que Alonso se refirió a él, en los medios, llamándole “figurín”, y devuelve el balón al tejado del denunciante afirmando sentirse también coaccionado. El regidor se despachó a gusto con el denunciante diciendo que las dificultades de comunicación son con “ese señor en particular, que evidentemente é unha figura moi relevante no clube, pero neste momento nin siquera é o presidente”.

Vázquez Padín también relató un desencuentro surgido a raíz de los problemas que ralentizan la reforma de las instalaciones municipales que utiliza el Kayak para sus entrenamientos. Según el alcalde, Esteban Alonso se quejó porque el alcalde envió al encuentro a su concejal de deportes y no acudió él personalmente. Ambas partes deberán comparecer en un juicio que se celebrará en el juzgado número 3 de Tui, el 18 de diciembre de este mismo año.

Padín y sus confrontaciones con los piragüistas.

Hace pocos días Cadena SER Baixo Miño desveló que el alcalde propuso al laureado piragüista Manu Garrido que fuera de segundo en la lista electoral de Converxencia 21 para las próximas elecciones municipales. Un ofrecimiento que rehusó el deportista hacia el que Padín realizó unos comentarios en las redes sociales sobre el coste del valor del coche que utiliza Garrido que supusieron un desmarque de sus socios de gobierno del Partido Popular, pero sobre todo un profundo rechazo social, en particular en las mismas redes que utilizó el alcalde para sus desacertados comentarios personales que le obligaron a pedir disculpas en no pocas ocasiones