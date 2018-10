La izquierda no se sienta junta a la mesa

El consejero de Hacienda ha llamado a la "responsabilidad y a la reflexión" a Podemos y a Izquierda Unida, que no han acudido a la reunión que había convocado este jueves por la mañana para empezar a negociar los presupuestos del año que viene. Una reunión en la que sí han estado los portavoces de PSOE y CHA.

Da la sensación, por las palabras del consejero Fernando Gimeno, de que si no hay acuerdo de toda la izquierda antes de que termine noviembre, no habrá presupuestos. Es el mes "que nos marca los límites técnicos - políticos puede ser lo que se decida - " porque "en el mes de marzo se disuelven las Cortes y entonces no se puede aprobar nada".

Gimeno dice que no entiende la actitud de Podemos: "Parecería un poco raro, que he tenido que negociar de una forma muy complicada con Echenique los presupuestos, ahora Echenique no pone condiciones al Gobierno de España y aquí ahora nos las ponen".

Los portavoces de PSOE y Chunta, Javier Sada y Gregorio Briz, han pedido también a Podemos que se siente a negociar sin condiciones.

"Sería una irresponsabilidad por parte del que no quiera sentarse en esa mesa perder esa oportunidad de culminar en este presupuesto algo que iniciamos y que ha dado un muy buen resultado hasta ahora para Aragón y para los aragoneses", ha incidido Sada.

Para Gregorio Briz, "hay una cosa que contradice a la propia organización de Podemos" ya que "están diciendo que para llegar a un acuerdo en Madrid todos tienen que salir enfadados de la reunión" y "si aquí se plantean unas condiciones previas a priori, que seguramente no sean tan complicadas, pero el formato no es el adecuado".

Desde Podemos, Nacho Escartín ha dejado claro que no negociarán si no se recoge en el borrador del presupuestos las condiciones de su partido. Si Lambán "quiere presupuestos" que "incluya las cinco medidas de Podemos".