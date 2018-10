Fran: "Para ganar hay que hacer el partido perfecto"

El Almería no va a estar solo en Granada y los jugadores asumen la responsabilidad de hacer un partido completo en Los Cármenes para contentar a los suyos, que se marcharon con mal sabor de boca de Córdoba. Serán mil los aficionados que se desplacen hasta la ciudad vecina, y es que la trayectoria del equipo invita a vivir in situ la undécima jornada de competición. Fran Fernándezagradeció en su comparecencia la respuesta de los fieles rojiblancos y anunció que sus pupilos no son ajenos al movimiento que se ha generado. “Se comenta en el vestuario que va a ir mucha afición y notan que la gente se está ilusionando. Es una motivación extra para un partido que el futbolista quiere jugar. Deseando que llegue el día”.

No es un campo el de Los Cármenes donde los rivales juegan cómodos y el Almería va dispuesto a plantar cara, a mirarle a los ojos a todo un Granada. El técnico sigue pensando que la clave es creer en las posibilidades y aprovechar las ocasiones que te brinde el adversario. Solo así habrá posibilidades de sumar puntos: “Nuestra plantilla va a competir siempre y en lo colectivo somos un gran equipo. En el momento que falla eso, mostramos nuestras deficiencias. En Granada hay que hacer un partido perfecto y estamos en disposición de conseguirlo”.

El Granada

Curiosamente es el almeriense Antonio Puertas el jugador más en forma del conjunto nazarí. Lleva seis goles y para Diego Martínez es una pieza inamovible de su alineación. Fran Fernández reconoce que es un conjunto con pocas fisuras, pero en esta categoría nadie es invencible: “Es un candidato al ascenso, un equipo equilibrado con jugadores de calidad. Lo que más destaco es su capacidad de trabajo por su intensidad y planes de partido”. Da opciones a un Almería que saldrá extramotivado con el apoyo de la afición, si bien en una cita de este calibre hacen falta más cosas: “Presionan muy bien y son capaces de desarrollar bien su trabajo, igual que nosotros. Para ganar fuera hay que estar acertados y ojalá llegue ese día que tanto esperamos".

Van a más

Olvidado el empate de Albacete, visitar Granada supone un nuevo examen para la plantilla, y es que el entrenador rojiblanco nota que se va avanzando en el plano individual y colectivo: “Tenemos que ser exigentes y a la vez equilibrados. Estoy contento con el trabajo de la plantilla, pero el error es una parte del juego y me da tranquilidad ver a los jugadores crecer en cada entrenamiento”. Salió en defensa de Ángel Trujillo: “Es un gran jugador y no se está siendo nada justo con él”.