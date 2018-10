Abiertas las inscripciones para el XXV Campo a través de Soria

La Delegación Soriana de Atletismo ha abierto las inscripciones de la XXV edición del Campo a través Internacional de Soria que se celebrará en el monte Valonsadero el próximo domingo 18 de noviembre. El objetivo será, como en sus orígenes hace 25 años, el de aglutinar la promoción del deporte base, así como el deporte popular, sin olvidar el espectáculo deportivo que cada año logra congregar a lo más granado del campo a través nacional e internacional, este año, con más motivo si cabe, tras el retorno de la cita más prestigiosa del calendario atlético soriano a la categoría IAAF, la más importante del mundo.

Para poder participar, es necesario formalizar la inscripción a través de la página web de la Delegación Soriana de Atletismo www.soriatletismo.com. Categorías inferiores, atletas populares y resto de corredores tendrán que formalizar su inscripción exclusivamente a través de Internet para todas sus pruebas a excepción de los escolares sorianos (categorías benjamín (Sub 10), alevín (Sub 12), infantil (Sub 14) y cadete (Sub 16)) que deben realizar los trámites a través de la Diputación Provincial de Soria (provincia) o en el Ayuntamiento de Soria (capital) al tratarse de una prueba enmarcada dentro de los Juegos Escolares en un procedimiento ya habitual. Año tras año y especialmente tras la renovación de la web de la Delegación el curso pasado, la inscripción se realiza de una forma más ágil y sencilla. Así, una vez dentro de la página web, se puede encontrar el formulario de inscripción tanto en la sección de competiciones, donde es necesario seleccionar la temporada 2018-2019, como a través de los módulos derechos de la portada, donde se anuncia que la próxima cita competitiva se desarrollará en Valonsadero. Una vez seleccionada la cita, aparecerá el formulario de inscripción y la documentación pertinente para la misma, sin olvidar horarios, distancias, categorías... Los formularios de deportistas federados y populares ya están operativos.

Este año, el inicio es a las 10.30 horas

Cabe recordar que el año pasado fueron 753 los deportistas que lograron cruzar la línea de meta, una cifra superior a la de otras temporadas y en la que puso su granito de arena la disputa del cross corto que sirvió a la Real Federación Española de Atletismo para decidir la selección nacional que acudiría al Europeo de relevo mixto. Soria ejerció de competición pionera y el perfecto desarrollo de la misma ha permitido que la fórmula se repita, no obstante, los técnicos han elegido en esta ocasión la prueba de Atapuerca para su realización y continuidad. Precisamente la supresión de esta salida permite que el cross de Valonsadero recupere los horarios tradicionales, por lo que se comenzará a las 10.30 horas con la prueba cadete femenino o Sub 16 femenino, según las nuevas nomenclaturas federativas. Hasta ahora, la prueba alevín había sido la primera de la mañana.

Los atletas que formen parte de las carreras federadas y popular tienen de plazo hasta las 24 horas del miércoles 14 de noviembre para inscribirse, además, los populares cuentan con un límite de 400 plazas para participar. Este año el importe que deben abonar los populares es de diez euros incluye un obsequio exclusivo y mejorado, para conmemorar los 25 años de la prueba, que será presentado próximamente en las redes sociales de la carrera. Cabe recordar que ningún corredor puede tomar parte en dos pruebas. Campeones del mundo, campeones de Europa y estrellas locales del atletismo han competido durante los últimos 25 años en la pradera de Valonsadero. Una tradición deportiva que este año se perpetuará con la misma apuesta y convicción que en sus inicios, la de permitir a los deportistas locales medir fuerzas en competición sin tener que salir de las fronteras provinciales. Por este motivo, la presencia de la cantera del atletismo soriano se antoja clave, así como desde hace años la de los deportistas populares, que han permitido reactivar la pasión por el atletismo en Soria y en todo el país. De esta forma, a las 13.30 horas, como teloneros de la cita absoluta, competirán los atletas de esta categoría, tal y como vienen realizando desde 2013, por lo que será el sexto aniversario de esta modalidad.