El PP no aprueba la rebaja del recibo del IBI para el año que viene

El Gobierno se ha quedado solo en el pleno en la aprobación de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, tras votar en contra toda la oposición por entender que no son las que necesita Talavera.

El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha señalado especialmente lo sucedido con el recibo del IBI, “que aunque el PP dice que lo congelan, no es cierto, y además, deberían bajarlo, según el compromiso adquirido”. Gutiérrez ha explicado la “trampa” que supone bajar el valor catastral de las viviendas o locales, “pero subir el tipo, con lo cual, aunque parezca que se congela, no es cierto, porque las viviendas valen menos”.

Para responsable socialista, no se sostiene que, “tras recaudar más de 25 millones extra en estos años, con subidas del 43 por ciento, alegando que no se podía hacer nada hasta que se produjera la revisión catastral, ahora que se ya se ha producido, los talaveranos no lo vean reflejado en el recibo”.

Igualmente ha señalado la subida en el recibo del agua, y ha criticado que el alcalde hablara, “hace una semana en el Debate del estado del Municipio, de rebajar aplicar bonificaciones y exenciones fiscales a pymes y autónomos, según la moción presentada por el Grupo Socialista y aprobada por el propio Gobierno, cuando es falso, porque no está reflejado en el documento que hoy se ha traído a Pleno”.

Tampoco recoge las bonificaciones para jubilados y pensionistas que igualmente prometió Ramos.