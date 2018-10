'El futuro carril Ciclo-Turístico'

Con la venia Juanma

El pasado lunes la Junta de Andalucía presentó en Bolonia la futura ‘ruta ciclo-turística. ¿Se imaginan? Poder ir desde Tarifa hasta Atlanterra en los límites de Zahara y regresar sin necesidad de coger el coche. Recorrer más de 24 kilómetros pedaleando, atravesando dos parques naturales por carriles de asfaltos y vías forestales.

El diseño contempla conexiones impracticables ahora en bicicleta, como por ejemplo el tramo entre el Lentiscal de Bolonia y Punta Paloma. Para salvar el pinar, se barajan varias opciones que combinan pasarelas de madera y puentes.

¡Qué maravilla! El proyecto permitirá a los amantes de la naturaleza, el deporte o simplemente a quienes quieran evitar (en gran medida) el colapso de la N-340 durante el verano, adentrarse en auténticos paraísos naturales y fomentar la movilidad sostenible.

Hasta ahí todo perfecto. Pero parémonos a pesar un momento. Si somos incapaces de cumplir con simples medidas para garantizar la mínima protección de un paraje natural. Si la gente no es capaz de evitar pasar por una zona protegida de escasos dos centenares de metros lineales, usurpándola con paseos a caballos, paseítos a los perros, caminatas por mitad del lago. Cuando laureados deportistas que son imágenes de la provincia y premiados por las administraciones andaluzas, son incapaces de respetar la prohibición expresa de navegar por el lagoon de Los Lances, a pesar de que hay más de 20 kilómetros para hacerlo en otro lado. ¿Cómo lechugas pretendemos que en 25 kilómetros los usuarios de este carril, respeten y cuiden el entorno natural si no existirán medidas garantistas de que se haga cumplir las mínimas normas de protección y cuidado medioambiental?

Entonces me asaltaron imágenes de ciclistas (y digo ciclista, al primero que se suba a la bici), arrojando papelitos de la barra energética por el trayecto; echando la colillita de la paraíta; la familia modelo del catálogo deportivo del Lidl arrojando el papel albar del bocadillo entre los pinos; el listo de turno que le da por hacer el carril en motocicleta o el quads…. Así un largo, triste, pero real cúmulo de despropósitos.

Quizás, y es una pena, antes de gastarse 3 millones en un carril ciclo-turístico, las autoridades deberían emplear ese dinero para mejorar una Educación carente de cualquier enseñanza ética y medioambiental que nos haga tener verdadera conciencia de que salvaguardar la naturaleza no es un mero capricho, sino una urgente necesidad para no tener que comernos nuestros mamotretos de hormigón cuando no haya nada más que echarnos a la boca.