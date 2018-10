Anquela: "Habrá que adaptarse a la ley, pero la afición siempre será una parte de nosotros"

El Real Oviedo viajará mañana por la mañana rumbo a Barcelona, y por la tarde se ejercitará en Tarragona antes de enfrentarse el domingo al Nàstic en la undécima jornada de Liga. Hoy lo azules han tenido la última sesión en Asturias a puerta cerrada y tras la misma hemos conocido la convocatoria en la que ha habido la baja de última hora de Aarón Ñiguez. El ilicitano, con problemas físicos, no se desplazará con el resto del equipo y sí lo hará en su lugar el canterano Borja Sánchez. Repiten citación los jugadores del filial Jorge Mier, Javi Hernández y Steven ante las ausencias de Toché, Alanís y Carlos Martínez. El que ya está recuperado es Carlos Hernández, pero Anquela ha considerado que es pronto para incluirlo en la lista una vez que solo se ha podido ejercitar esta semana tras mes y medio de lesión.

Los carbayones son séptimos en la tabla y tienen los mismos puntos que el Mallorca, equipo que marca la zona de play off. En cuanto a registros se refiere, los hombres de Anquela han firmado un mejor comienzo que la temporada pasada, sumando a estas alturas cuatro puntos más que la campaña anterior. Ahora buscan una regularidad, que es fundamental en la categoría, y tratarán de conseguir, por primera vez en este curso, dos victorias consecutivas. “Lo que todos queremos es enlazar varios resultados positivos, pero no es fácil. Cada partido está en un segundo o un despiste. La palabra mágica es ‘competir’, saber lo que se quiere desde el primer minuto hasta el último, y jugar bien al fútbol. Si no, es imposible. Si no estamos al cien por cien no ganamos ni al juvenil. La Liga es preciosa para los de fuera, pero para los de dentro es un martirio cada domingo”, destacó Anquela en su rueda de prensa habitual.

El entrenador andaluz, que salió en defensa de Christian Fernández después de las críticas recibidas por la dureza de su juego en determinados momentos, también admitió que el cántabro tendría que calmarse en algunas acciones dentro del terreno de juego: "A Christian ya lo conocemos. ¿Y a los mentirosos no? A los que se tiran, a los que provocan, a los que están siempre engañando…Pues yo conozco a todos los mentirosos. Y nosotros no comentamos absolutamente nada. Esto es un juego y cada uno cuando le interesa se va para el sitio que cree más conveniente. Yo no quiero que Christian sea así porque quiero que esté más sereno, lo que pasa que su sangre es así. Es muy buena persona, pero cuando compite es otra historia. Yo quiere que se serene porque sería lo mejor para todos”.

El conjunto azul lleva 12 goles a favor, de los cuales solo dos fueron anotados por sus delanteros. El máximo anotador de los ovetenses es Saúl Berjón con tres tantos, mientras que Toché y Joselu han marcado uno cada uno. Ibrahima todavía no ha visto portería. Una circunstancia que no le preocupa en exceso al técnico jienense: “Ya los meterán. Cuesta mucho hacer un gol en Segunda División. Estaría más preocupado si no tuviésemos esas opciones. A ver si somos capaces de tranquilizarnos en los metros finales y sobre todo en el remate”.

En lo extradeportivo, tanto el club como el máximo accionista Arturo Elías han respaldado al Grupo Symmachiarii después del comunicado de la Comisión Antiviolencia, aunque también han mostrado su intención de cumplir las leyes pertinentes. “Todos tenemos que hacer lo que diga el jefe. Es evidente que habrá que cambiar cosas y adaptarse a lo que diga la ley, porque afortunadamente hay gente que nos está rigiendo bastante bien, pero la afición siempre será una parte de nosotros”, comentó Anquela después de la notificación que recibió la entidad para que rompiese su colaboración con dichos aficionados.

Actualidad del rival.

Por su parte, el Nàstic de Tarragona estrenará técnico en su banquillo. Enrique Martín Monreal ha sustituido esta semana a José Antonio Gordillo, que solo había logrado una victoria en los diez partidos que llevamos de competición. El conjunto catalán tiene 6 puntos, por los 15 del Oviedo, y viene de perder en la última jornada 1-0 contra el Lugo. El único partido que ha ganado esta temporada ha sido en casa (1-0 a Osasuna) y, en el Nou Estadi de Tarragona, además de ese triunfo acumula un empate y tres derrotas. A su vez, es el equipo que menos goles marca de la categoría (6) y el segundo que más recibe (17).

Juan Antonio Anquela resaltó la gran experiencia de Monreal y no dudó del potencial del navarro para mejorar la imagen de su equipo con tan poco tiempo de trabajo: “Nos vamos a encontrar un equipo serio, armado y que sabe lo que quiere. ¿Dos días de entretenimiento? A Enrique le sobra no para hacer un equipo, sino para hacer tres”.

El encuentro será a las 12:00h, y 30 minutos antes empezaremos con nuestra previa en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. El partido lo podrán seguir a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com.