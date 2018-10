El alcalde de Cacabelos llega "tranquilo" a la Audiencia, que le juzga por prevaricación

Así es como dice sentirse el alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, ante la vista oral prevista para esta mañana en la Audiencia Provincial, y en la que se le juzga por un presunto delito de prevaricación administrativa, del que le acusa el interventor por no haber permitido, según denuncia, su incorporación al puesto de trabajo una vez finalizada su situación de incapacidad temporal.

El Ministerio Fiscal pide para el regidor socialista 13 años de inhabilitación, pero Álvarez está convencido de que hizo lo correcto. Espera poder demostralo, así que se muestra tranquilo: "Lo veo como algo normal- dice- no he hecho nada de lo que me tenga que avergonzar, he cumplido con todos los derechos que tiene que tener un trabajador. El que haya actuado mal tendrá que sentirse intranquilo, yo no, yo confío en la Jusiticia, y nada más", explica el regidor.

De hecho, tiene claro que contar la verdad dejará en evidencia que después de la agresión que sufrió por el interventor, "éste intentó volver a su puesto de trabajo sin pasar un reconocimiento médico, con un alta voluntaria. El alcalde cree que actuó para evitar riesgos innecesarios en el ayuntamiento", mantiene.

Por eso, las acusaciones que se le han lanzado desde el PP y desde el concejal no adscrito, Adolfo Canedo, considera que "son solo una estrategia para tapar sus propias vergüenzas"

La vista está prevista para esta mañana en la Audiencia Provincial, por la que pasarán testigos, médicos y personal de la mutua, además del denunciante y del acusado.