Luis Piedrahita y el gotelé de los hoteles

Si pudieran hablar, los botones de los ascensores podrían contar mil historias. Es una de las realidades cotidianas en las que se fija el humorista Luis Piedrahita en su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas que se representa este 27 y 28 de octubre en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. En A vivir que son dos días Euskadi, Piedrahita, mago, escritor, humorista y director de cine, ha explicado que "el tema de fondo es todo aquel que concierne al alma humana, es decir, todo lo que nos pasa a las personas. Y ese tema se desgrana en muchos temitas, como el paso del tiempo, las esperas, la incomunicación... Pero esos grandes temas vienen escondidos dentro de un micro-caballo de Troya".

Luis Piedrahita "El humor es atreverse a construir lo que te gusta"

Uno de los temas presentes en el espectáculo es el de los húespedes de hotel que roban todo aquello que encuentran. Con su gracia natural, Luis Piedrahita ha tenido la ocasión de conocer el día a día del Hotel Abando en Bilbao gracias a su director Iñigo de la Fuente, quien ha revelado que hay algún huésped que se ha presentado con destornillador. De la Fuente también ha explicado que todo depende de la persona y del perfil diferente de cada huésped.

Para el humorista "hay un montón de maneras de hacer humor. Uno más corrosivo, beligerante, más social y que ataca aquello que no le gusta. No es el que practico yo. Hay otra forma de hacer humor. Cuando hay algo que sí me gusta, lo fomento y lo construyo. Es lo que yo intento. No hago un humor social, reivindicativo, beligerante, que creo que es también imprescindible. Yo me dedico a otro que construye aquello de lo que yo soy partidario. Me parece que la gran transgresión no es un ataque hiriente o mordaz. La gran trangresión es la belleza. Es atreverse a construir lo que te gusta".

Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas se representará este sábado 27 de octubre a las 22.00 y el domingo 28 a las 20.00 en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.