A Lugo buscando continuidad

"Cuando no se gana no puedes seguir con lo mismo, hay que buscar soluciones. Tienes que modificar algunas ideas y que se vea que buscas alternativas". Decía Álvaro Cervera en rueda de prensa. Lo reconocía el míster en referencia a la ausencia de continuidad en el once que semana tras semana sale a defender el escudo del Cádiz.

Ahora como "La sensación es buena y desde dentro vemos que la cosa mejora", el míster busca darle continuidad a la idea de Zaragoza y del partido ante el Sporting. No se ganó ante los asturianos, pero las maneras del equipo fueron diferentes. "Esta situación hace dos semanas no lo veíamos y ahora lo vemos mucho más claro que vamos a salir", reconocía el entrenador.

Por ello sigue apostando por los mismos jugadores que la semana pasada. Sólo las ausencias del lesionado Keco y del sancionado Jose Mari, permiten que el entrenador haga cambios en la convocatoria de la semana pasada y todo apunta a que poco variará el equipo.

Mauro jugará en el eje de la zaga junto con Sergio Sánchez que se está erigiendo el líder de la retaguardia cadista. Los laterales para Correa y Brian que le gana la partida a Matos. El sitio de Jose Mari será para Edu Ramos, que se quedó fuera de la lista la semana pasada, pero que tiene mucha más jerarquía que Karim y que estará junto con Álex y Garrido.

Las dudas aparecen en el ataque. Aketxe jugará pegado al costado diestro, mientras que Jairo y Manu podrían ser la referencia en ataque, juntos o sólo uno acompañando a Lekic.

Juego interior para poder confirmar el cambio de los últimos partidos. Un cambio que parece que da luz para salir del fondo de la tabla.