Juicio por la medalla de oro a la Virgen del Rosario

El juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Cádiz ha acogido la vista por el recurso que la asociación Europa Laica interpuso hace unos meses contra el Ayuntamiento de Cádiz por conceder a la Virgen del Rosario la medalla de oro de la ciudad en el aniversario de su nombramiento como patrona.

El presidente de Europa Laica, Antonio Gómez, se muestra convencido de ganar esta causa. En su argumentación cuentan con el informe de un epidemiólogo que demuestra que la Virgen no tuvo nada que ver con la desaparición de las epidemias de peste y de fiebre amarilla que asolaron Cádiz hace siglos, uno de los méritos que se le atribuyen para obtener el reconocimiento. Y aluden también a que la imagen no pudo ir a recoger la medalla porque no tiene libertad ambulatoria ni capacidad para aceptar o declinar la invitación.

Su argumento principal, no obstante, es que la patrona de Cádiz no es una persona física ni jurídica, por lo que la concesión de la medalla contravendría el reglamento de distinciones del Ayuntamiento.

El abogado del consistorio no se ha presentado, pero sí lo ha hecho el prior de los dominicos, parte interesada en este juicio. Pascual Saturio ha recordado que fueron los monjes de su orden quienes ayudaron durante las epidemias después de que los gaditanos pidieran la intercesión de la Virgen y que ellos acudieron a recoger el reconocimiento en representación de la imagen. Es la orden como entidad, por tanto, quien ostenta la representación jurídica de la patrona.

El juicio no ha quedado visto para sentencia ya que el juez ha requerido por segunda vez al Ayuntamiento para que presente un listado con las medallas de oro concedida anteriormente, sean religiosas o laicas, un informe que debe presentar en el plazo de diez días.

A la salida de la vista un numeroso grupo de afines a la causa de la patrona han abucheado a los representantes de Europa Laica, han entonado la salve y han lanzado vivas a la Virgen del Rosario.