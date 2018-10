Perdones y compromisos

No sabemos si este jueves se celebró el ‘Día Internacional del Perdón’ o alguna conmemoración similar; si no fue así, muy cerca estuvimos, es más, podríamos proponer esta fecha -25 de octubre- como la jornada del mea culpa. El ministro milagro, el genio económico de la era Aznar, el amigo de los mercados y protagonista de hazañas varias, Rodrigo Rato, pidió perdón, mejor dicho, nos pidió perdón. Lo hacía a las puertas de la prisión de Soto del Real, por eso, quizás, ese arranque de empatía estuvo condicionado por la visión de los barrotes de una celda que será su casa durante los próximos años.

No muy lejos de allí, otro perdón, el del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Lo hacía tras el follón judicial abierto por los impuestos hipotecarios. El magistrado también nos pedía perdón a todos, al igual que Rato. Perdón porque reconoce la mala gestión del Alto Tribunal a la hora de actuar en este caso. Bienvenida sea la disculpa, pero va a ser difícil desprenderse de la sombra que sobrevuela al Supremo en este asunto y que apunta a presuntas presiones externas y a alguna llamada telefónica bastante interesada.

Y no sabemos si se entonó algún mea culpa en la reunión entre Clavijo y Sánchez celebrada en Moncloa, depende de si incluimos como sinónimo de perdón la expresión cese de hostilidades; básicamente este puede ser un resumen en pocas palabras de lo ocurrido ayer. Tras meses de tiranteces, de encontronazos y declaraciones subidas de tono, parece que la relación Canarias-Estado vuelve a ser fluida. Buenas caras, sonrisas y, sobre todo, compromisos. Por ejemplo, no se dio fecha pero si hay intención de firmar el convenio de Carreteras antes de que concluya el mes de noviembre -ese nuevo retraso hace varias semanas hubiera sentado muy mal al ejecutivo canario, pero, como ya hemos dicho, el nuevo tono lo suaviza todo-. No es el único tema que parece desatascarse.

Con todo, ya ven, jornada que podría pasar perfectamente como un homenaje al perdón. Eso sí, ya depende de ustedes si valoran como sinceras algunas de las disculpas o de las buenas intenciones escuchadas ayer; si tienen dudas, también hay hueco en el calendario para un 'Día de la Mentira'.