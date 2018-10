Juan Domínguez: "La última temporada me quemó bastante"

Juan Domínguez regresa a Riazor. El coruñés, que salió de A Coruña en busca de más minutos, vuelve a la ciudad. Lo hará por primera vez con una camiseta que no es la blanquiazul. El pelotero, en una entrevista en Coruña Deportiva, recordó como fue su salida del Depor: “La última temporada me quemó bastante. En bastantes aspectos, tanto internos como externos. Eso hace que te baje la ilusión. Pero yo ya era del Dépor antes de ser futbolista”, afirmó. Tiene 28 años Juan Domínguez, de los cuales, ha jugado en el Depor o en equipos de categorías inferiores blanquiazules 13. Casi media vida.

Vuelve a recuperar la sonrisa en centrocampista. Con un rol indiscutible y de protagonista en el equipo de Reus, Juan disfruta del fútbol. “Uno de los aspectos más importantes de la vida es que tengan confianza en ti. Cuando ves que no tienes que pasar un examen en cada partido, y te dicen, oye yo confío en ti… eso te da más motivación, más capacidad de trabajo y aumenta mucho tu rendimiento”, confirmó en Coruña Deportiva.

Llega capitaneando el fútbol del Reus. El equipo tarraconense puede ser el primero en visitar Riazor con la idea de plantearle un partido de igual a igual al Depor. “De idea base nuestra filosofía es la de tener el balón. Pero nos adaptamos. Pero en dos o tres estuvimos a expensas de los rivales y a la contra. Veremos qué pasa en Riazor”, advierte el canterano del Depor.

Por último, Juan Domínguez dejó claro que si tiene la oportunidad de anotar un gol en Riazor no lo celebrará por respeto a los que aún son sus colores. “No celebraré el gol en Riazor. Me alegraré por mi equipo, pero no lo celebraré”, confluyó Domínguez. Tras el partido, y con el descanso que les dará su entrenador, el de Pontedeume aprovechará para pasar unos días con su familia y sus amigos en casa.