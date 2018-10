El alcalde de Ermua considera "gravísima" la acusación de "ilegalidad" del proceso sobre la carpa

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal (PSE-EE), considera "gravísima" la acusación de "ilegalidad" del proceso sobre la carpa a instalar en la plaza Cardenal Orbe. El primer edil ha recordado a Bildu que el proceso que se está desarrollando esta semana "no es un referéndum" y acusa a la coalición abertzale de manipular el proceso el segundo día del mismo, y no haberlo hecho antes. El regidor socialista ha instado a Bildu a "hablar y trabajar más en las comisiones y menos en las Redes Sociales". Ha lamentado Abascal que Bildu e Irabazi consideren que la consulta esté dirigida y "que no hayan dicho nada hasta ahora". El alcalde, por otro lado, considera "absolutamente increíble que a Bildu le parezca muy legítimo y muy democrático el ‘Procés’ catalán, donde hemos visto urnas en las aceras con gente votantes no se sabe cuántas veces, y que le parezca ilegal en una plaza de un pueblo ejntre una carpa móvil y una carpa fija". Abascal ha añadido que es "ridículo" pedir permiso al gobierno central para la celebración de esta consulta, ya que "no se trata de un referéndum sobre una desanexión".

Hasta ayer 850 personas han opinado, un 6,5% de la población, en un proceso en el que la población podrá optar por una carpa fija o desmontable y, si optan por la primera, cuál de los tres proyectos finalistas creen que es más apropiado. El lunes se realizará el conteo y se dará a conocer el resultado.