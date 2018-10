"Las derrotas hay que encajarlas con normalidad"

El Xerez DFC viaja a Lucena este domingo con la intención de sumar los tres puntos ante el equipo que entrena Diego Caro y así, romper la racha de dos derrotas consecutivas que suman los azulinos.

Pepe Masegosa ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido, que hará cambios y que uno de ellos será en la portería, con el debut del argentino Juan Flere, el último fichaje de los xerecistas. Preguntado al respecto asegura que “me planteo hacer cambios, ese y otros, pero no sólo porque hayamos perdido, lo he hecho incluso cuando hemos ganado, me planteo esos cambios porque hay que mejorar ciertas cosas del juego”, asegura el entrenador sevillano.

En su comparecencia semanal ante los periodistas mantiene la calma a pesar de las dos derrotas consecutivas: "He notado que esto del fútbol es una situación muy volátil y muy cambiante: hace quince días estábamos eufóricos antes de ir a jugar a Algeciras y ahora el contexto está, digamos, medio depresivo. Es cierto que esta semana hemos tenido alguna que otra charla en cuanto a cambiar ciertas cosas, porque normalmente las derrotas conllevan eso, hablar de por qué se pierde y hay que sacar conclusiones. Pero lo dije tras el partido, inmediatamente dije que todos los palos hay que encajarlos con normalidad, los traspiés hay que encajarlos con normalidad al igual que los éxitos y las victorias. Venimos de dos derrotas consecutivas, algo que no nos había pasado hasta ahora, pero somos un equipo que va a dar muchas satisfacciones".

Masegosa no esconde que existe preocupación, pero no alarma, “siempre preocupan las derrotas, incluso las que juegas muy bien pero pierdes 2-0, dices que es que he jugado muy bien pero no le meto un gol a nadie. Si pierdes 5-4 dices que hemos dado unas facilidades muy grandes… Las derrotas al final generan desconfianza y dudas, vas con más presión al siguiente partido y todo esto hay que encajarlo con absoluta normalidad, esto es fútbol. Estamos en una situación muy parecida a cuando fuimos a Ceuta, un poco con eso: veníamos de una derrota de Lebrija que dolió mucho, vamos ahora a un sitio muy complicado... La cuestión es que somos un equipo que está compitiendo en una categoría complicada, que tenemos que sobreponernos a las derrotas y que tenemos que mantener la calma en las victorias. Y por lo tanto ahora toca reflexionar sobre por qué se han perdido esos dos partidos, estoy convencido de que el equipo va a seguir con la línea que fue a Ceuta, con la línea de las tres victorias consecutivas, yo estoy confiado en eso".