Hidalgo: Jódar se juega mucho en las próximas elecciones

Gran parte del grupo municipal de concejales, encabezados por el alcalde, Secretario General de la Agrupación Local del PSOE, José Luis Hidalgo, y algunos miembros de la ejecutiva local procedían al reparto de dípticos informativos ‘+Andalucía que nunca’, en los que se expone la gestión y las líneas de trabajo prioritarias desde el PSOE-Andalucía.

Hidalgo exponía, ante nuestros micrófonos, “… El 2 de diciembre hay una entrevista con las urnas, importantísima para Andalucía, importantísima para Jódar. Desde que se convocaron las elecciones estamos asistiendo a una escalada de insultos y descalificaciones por parte de otros partidos políticos, a eso ya estamos acostumbrados, no nos duelen las que van dirigidas contra los socialistas andaluces, pero si nos duelen las que van dirigidas contra los andaluces y andaluzas, como ha sido el caso de la señora Tejerina, pero no entramos en esto. El PSOE tiene proyectos interesantísimos y proyectos de futuro para Andalucía, como los ha venido desarrollando durante estos años, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar, a presentar eso proyectos a los andaluces y, en este caso, a nuestros vecinos y vecinas…”.

El responsable socialista hacía mención expresa a la considera situación de estabilidad en Andalucía, “… Aquí en Andalucía hemos disfrutado de un periodo de tranquilidad, de estabilidad, en tanto que en el resto del país la convulsión política estaba clara…”.

Hidalgo repasaba algunas de las líneas de trabajo prioritarias desde el gobierno de la Junta de Andalucía, “… Aquí en Andalucía, en los últimos años, se ha conseguido tener una universidad, prácticamente, gratuita, mientras que en cualquier universidad del resto de las CC.AA. una carrera puede costar en torno a los 1.500 €uros, aquí en Andalucía cuesta 7 €uros… Aquí en Andalucía tenemos el mayor y mejor sistema sanitario de España, y ahora, tras el daño que ha hecho la crisis, se están incorporando nuevos profesionales a nuestra sanidad, para una mejor atención de nuestros vecinos y vecinas… Aquí en Andalucía la Junta de Andalucía ha mantenido, prácticamente solo, a pulmón, la ley de dependencia, aportando el 82 % del coste total, mientras que los gobiernos del PP no cumplían con su compromiso, y no destinaban esos fondos a Andalucía… Ha sido la Junta de Andalucía quién ha mantenido a esos más de 200.000 asistidos/as, dependientes en toda Andalucía y a la misma vez los 48.000 puestos de trabajo… Todo esto se ha hecho frente a la pinza del PP y de IU-Podemos, algo a lo que en Andalucía estamos acostumbrados desde hace años, a que el PP, Izquierda Unida y Podemos voten juntos, ninguno de los tres presupuestos que se han aprobado para toda Andalucía han contado con el voto de Izquierda Unida o Podemos… Estamos viendo como en España Podemos ha aprendido la lección… Aquí en Andalucía no han aprendido la lección, ni la van a aprender, porque les puede su antisocialismo, aquí, por desgracia, no es posible un pacto de izquierdas, porque no lo permite Izquierda Unida y Podemos…”.

Hacía Hidalgo una llamada para un voto en clave local, “…La Junta de Andalucía tiene comprometidos con Jódar proyectos importantísimos… El proyecto de la Residencia de Mayores, con el doble de plazas, 120 plazas con una creación de 80 puestos de trabajo… También el compromiso con un Centro Infantil de Atención Temprana y también el compromiso, que también puso encima de la mesa, el consejero de Fomento, con la construcción de vivienda pública en Jódar… Jódar necesita un partido socialista, fuerte, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno de España, para que en esa línea, España, Andalucía y Ayuntamiento llevemos a cabo estos proyectos, que han costado tantísimo trabajo, que estamos sacando adelante, ahora que las administraciones vuelve a fluir algo de dinero, ahora que en España gobierna un partido socialista, que no le aplica la tenaza a Andalucía…”.

Referencia, por último, a las críticas que llegan desde todos los demás partidos, sobre los casi cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía, “…Tendrían que preguntarse esos otros partidos políticos, que critican la libertad de voto de un ciudadano/a, tendrían que preguntarse ¿Por qué? Porque Andalucía ha cambiado como de la noche a la mañana, en estos cuarenta años, y eso es obvio, podemos mirar en cualquier rincón de Andalucía. Cuando más ha cambiado, cuando más ha podido adelantar y evolucionar, ha sido, precisamente, cuando ha habido un gobierno socialista también en el gobierno de España, cuando ha estado el PP nos aplica la tenaza. Podemos recordar los tiempos de Felipe González, los gobiernos de Zapatero, y quiero que dentro de un tiempo, seguro vamos a recordar también, recordaremos, con alegría, los tiempos en los que gobernaba Susana en Andalucía, Pedro Sánchez en España y aquí en Jódar los socialistas renovemos nuestro compromiso… Siempre se puede hacer algo más… Lo que no te puede quedar nunca es el cargo de conciencia de no haberlo intentado todo, en cada momento. Pero, sin lugar a dudas, siempre se puede hacer más, y en eso es en lo que estamos los socialistas, y más queremos hacer ahora, precisamente, por Jódar, y retomar todos esos proyectos que unos gobiernos, incompetentes, dejaron tirados, que la crisis deja empantanados y que ahora vamos a sacar adelante, y para eso necesitamos a la Junta de Andalucía. De ahí que los socialistas de Jódar nos impliquemos como nos estamos implicando en estas elecciones autonómicas, porque Andalucía se juega mucho, pero Jódar se juega más todavía…”.

Candidaturas

Los cuatro partidos más significativos dan a conocer los integrantes de sus candidaturas en la provincia de Jaén.

PSOE-A

El PSOE de Jaén presenta “una candidatura ganadora, potente y, desde luego, la mejor de la provincia”, según el secretario general del PSOE Jaén, Francisco Reyes.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén ha elevado al Comité Regional del PSOE-A una propuesta de candidatura a las próximas elecciones andaluzas, encabezada por Ángeles Férriz (La Carolina).

Ángeles Férriz (La Carolina),

Felipe López (Alcalá la Real),

Mercedes Gámez (Jaén),

Jacinto Viedma (Segura de la Sierra),

Rosa Barranco (Martos),

José Latorre (Arjona),

Pilar Lara (Marmolejo),

Pedro Bruno (Espeluy),

Raquel Ortiz (Linares),

Juan Pablo Fonfría (Úbeda),

Núria Gómez (Andújar),

Suplentes

José Luis Olivares (Cazorla),

María Teresa García (Jódar),

Amador Carmona (Villanueva del Arzobispo),

Marcela García (Montizón)

PP-A

El Comité Ejecutivo provincial aprueba la lista del PP de Jaén al Parlamento Andaluz.

Junto a Maribel Lozano irán en los cuatro primeros puestos Erik Domínguez, Ángela Hidalgo y Francisco Palacios.

Maribel Lozano (Torredonjimeno)

Erik Domínguez (Guarromán)

Ángeles Hidalgo (Linares)

Francisco Palacios (Los Villares)

Catalina Montserrat García (Jimena)

Francisco Carmona (Andújar)

Ana González (Jaén)

Tomás Fuentes (Úbeda)

Manuela Santiago (Alcaudete)

Manuel Villar (Huesa)

Isabel Nogueras (Villanueva del Arzobispo)

Ciudadanos Jaén

La candidatura naranja solo ha hecho trascender los cuatro primeros, encabezada por Mónica Moreno:

1.- Mónica Moreno,

2.- Enrique Moreno,

3.- Raquel Morales,

4.- Ray Prieto Mendoza.

Adelante Andalucía

La lista que comparten Izquierda Unida y Podemos, se conocen los nueve primeros, encabezados por el histórico concejal de Izquierda Unida, ahora representando a Podemos, José Luis Cano:

1.- José Luis Cano,

2.- Mamen Barranco,

3.- Luis Montilla Torres,

4.- Lucía Real Martínez,

5.- Joaquín López Rojas,

6.- Laura Alcalá Molina,

7.- Francisco José López Ruano y

9.- Andrea Pozo Palacios.